بزرگترین سکوی نفتی خلیجفارس نصب شد
سکوی فرایندی P۴ میدان رشادت بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با موفقیت در آبهای خلیجفارس نصب شد.
به گزارش ایلنا، سکوی فرایندی P۴ میدان رشادت بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶۲۰۰ تن امروز (دوشنبه؛ اول تیر) با موفقیت در آبهای خلیجفارس نصب شد.
این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاببخشی به برنامه توسعه یکی از مهمترین میدانهای خلیجفارس را فراهم میکند.
پروژه طراحی، ساخت و نصب این سکوی تولیدی که بهدلیل تحریمها با تأخیر روبهرو شده بود، در دولت چهاردهم با حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاب گرفت و امروز با استفاده از روش پیچیده و منحصربهفرد float over (شناورسازی) بهصورت کامل نصب شد.
تمام مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P۴ توسط متخصصان ایرانی و بدون وابستگی به خارج از کشور انجام شده که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای پروژههای عظیم فراساحلی است.