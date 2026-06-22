با هدف توسعه تأمین مالی زنجیرهای؛
بانک کشاورزی و بیمه آسیا تفاهمنامه همکاری امضا کردند
بانک کشاورزی و شرکت سهامی بیمه آسیا با هدف گسترش همکاریهای متقابل در زمینه توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، تأمین مالی زنجیرهای و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی و مجتبی حیدری مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا رسید، طرفین در چارچوب مقررات جاری بانکی، برای بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل در ارائه خدمات نوین در حوزه بانک و بیمه و ارتقای سطح خدمات به کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان همکاری خواهند کرد.
مطابق مفاد این تفاهمنامه، بانک کشاورزی با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه خود، خدمات مدیریت زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیرهای (SCF) را نیز از طریق پلتفرم «پالیز» و کیف پول دیجیتال بانک در اختیار شرکت بیمه آسیا، شرکتهای زیرمجموعه و شبکه اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته قرار خواهد داد. ارائه خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) نیز از دیگر ابزارهای مالی پیشبینی شده در این همکاری است که با هدف تسهیل جریان نقدینگی و تقویت تعاملات اقتصادی در شبکه ذینفعان طراحی شده است.
در چارچوب این تفاهمنامه، شرکت بیمه آسیا و شرکتهای زیرمجموعه آن از ظرفیتهای شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در حوزه معاملات اوراق تأمین مالی، اوراق بهادار، ابزارهای کالایی و مشتقه، مشاوره عرضه اوراق و پذیرش کالا در بازار سرمایه نیز بهرهمند خواهند شد؛ اقدامی که میتواند به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش شفافیت جریان منابع مالی در زنجیره فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در حاشیه امضای این تفاهمنامه با تأکید بر نقش شبکههای مالی و بیمهای در تقویت اقتصاد تولیدی کشور، اظهار داشت: گسترش همکاری میان نهادهای مالی و بیمهای میتواند به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، افزایش شفافیت جریان منابع و تقویت تأمین مالی زنجیرهای در بخشهای مولد اقتصاد کمک کند.
وهب متقینیا افزود: بانک کشاورزی در چارچوب مأموریت خود بهعنوان بازوی مالی دولت در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمهای دیجیتال و ابزارهای تعهدی، مسیر تأمین مالی هدفمند و پایدار را برای فعالان اقتصادی و زنجیرههای ارزش تسهیل کند.
این گزارش میافزاید: بانک کشاورزی با توسعه همکاریهای بینبخشی و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی از جمله تأمین مالی زنجیرهای، پلتفرمهای دیجیتال و ظرفیتهای بازار سرمایه، در تلاش است جریان نقدینگی را بهصورت هدفمند در خدمت بخشهای مولد اقتصاد قرار دهد و با حمایت از زنجیرههای تولید و کسبوکار، گامی عملی در راستای پایداری تولید، تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصاد ملی بردارد.