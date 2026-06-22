عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد:
گسترش تعامل با صنایع بزرگ و حمایت مؤثر از تولید ملی در دستور کار بانک کشاورزی
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با حضور در یکی از واحدهای صنعتی بزرگ کشور، تقویت ارتباط با صنایع مادر، شناسایی دقیق نیازهای اعتباری و ارزی بنگاههای تولیدی و حمایت مؤثر از تولید ملی را یکی از برنامههای اساسی این بانک عنوان کرد و گفت: این رویکرد با هدف تقویت زنجیره تولید و پایداری فعالیتهای صنعتی کشور اتخاذ شده و با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این برنامه، محسن صفدری عضو هیأتمدیره بانک کشاورزی به همراه محمدرضا پویافرد و الهداد محمدیمفرد معاونان مدیرعامل در امور اعتباری و تجهیز منابع، با حضور مدیر شعب بانک در استان البرز و جمعی از کارشناسان اعتباری این مدیریت ، از بخشهای مختلف این مجموعه صنعتی بازدید و درباره زمینههای همکاری مشترک گفتوگو کردند.
در جریان این بازدید، ظرفیتهای تولیدی و صنعتی هلدینگ ماموت در حوزههایی نظیر تولید انواع خودروهای تجاری، تریلر، ساندویچپانل، سازههای ساختمانی و خدمات بیمهای معرفی شد و طرفین درباره راهکارهای توسعه تعاملات بانکی و مالی تبادل نظر کردند.
در نشست مشترک مدیران بانک کشاورزی و اعضای هیأتمدیره این هلدینگ صنعتی، بر ضرورت تسهیل و تسریع ارائه خدمات مالی و ارزی به واحدهای بزرگ تولیدی تأکید شد. مدیران بانک کشاورزی نیز با تشریح سبد متنوع خدمات بانکی و ابزارهای تأمین مالی، راهکارهایی برای پشتیبانی مؤثر از فعالیتهای تولیدی و ارتقای بهرهوری این مجموعه ارائه کردند.
در پایان این نشست، دو طرف با تأکید بر حمایت و هدایت مدیریت عالی بانک کشاورزی، بر طراحی مدلهای همکاری مشترک با محوریت بانکداری شرکتی و توسعه تعاملات بانکی و صنعتی در آینده نزدیک توافق کردند.