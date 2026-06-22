خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد:

گسترش تعامل با صنایع بزرگ و حمایت مؤثر از تولید ملی در دستور کار بانک کشاورزی

گسترش تعامل با صنایع بزرگ و حمایت مؤثر از تولید ملی در دستور کار بانک کشاورزی
کد خبر : 1802988
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با حضور در یکی از واحدهای صنعتی بزرگ کشور، تقویت ارتباط با صنایع مادر، شناسایی دقیق نیازهای اعتباری و ارزی بنگاه‌های تولیدی و حمایت مؤثر از تولید ملی را یکی از برنامه‌های اساسی این بانک عنوان کرد و گفت: این رویکرد با هدف تقویت زنجیره تولید و پایداری فعالیت‌های صنعتی کشور اتخاذ شده و با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این برنامه، محسن صفدری عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی به همراه محمدرضا پویافرد و اله‌داد محمدی‌مفرد معاونان مدیرعامل در امور اعتباری و تجهیز منابع، با حضور مدیر شعب بانک در استان البرز و جمعی از کارشناسان اعتباری این مدیریت ، از بخش‌های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید و درباره زمینه‌های همکاری مشترک گفت‌وگو کردند.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی هلدینگ ماموت در حوزه‌هایی نظیر تولید انواع خودروهای تجاری، تریلر، ساندویچ‌پانل، سازه‌های ساختمانی و خدمات بیمه‌ای معرفی شد و طرفین درباره راهکارهای توسعه تعاملات بانکی و مالی تبادل نظر کردند.

در نشست مشترک مدیران بانک کشاورزی و اعضای هیأت‌مدیره این هلدینگ صنعتی، بر ضرورت تسهیل و تسریع ارائه خدمات مالی و ارزی به واحدهای بزرگ تولیدی تأکید شد. مدیران بانک کشاورزی نیز با تشریح سبد متنوع خدمات بانکی و ابزارهای تأمین مالی، راهکارهایی برای پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری این مجموعه ارائه کردند.

در پایان این نشست، دو طرف با تأکید بر حمایت و هدایت مدیریت عالی بانک کشاورزی، بر طراحی مدل‌های همکاری مشترک با محوریت بانکداری شرکتی و توسعه تعاملات بانکی و صنعتی در آینده نزدیک توافق کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی