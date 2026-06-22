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آیین سوگواری سید و سالار شهیدان در بانک کشاورزی برگزار شد

آیین سوگواری سید و سالار شهیدان در بانک کشاورزی برگزار شد
کد خبر : 1802986
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در هفتمین روز از ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادار آن حضرت و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، آیین عزاداری و بزرگداشت حماسه جاودان کربلا با حضور مدیران و کارکنان بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، حاضران در این مراسم معنوی ضمن سوگواری و ادای احترام به مقام شامخ حضرت سیدالشهدا (ع) و شهدای کربلا، بر پاسداشت پیام ماندگار نهضت عاشورا و ارزش‌های والای ایثار، آزادگی، حق‌طلبی و عدالت‌خواهی که در نهضت حسینی متجلی شده است، تأکید کردند.

در این آیین، دسته عزاداری کارکنان بانک کشاورزی با اجرای مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی، ارادت و دلبستگی خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند؛ همچنین برگزاری آیین های مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت در رثای شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و دیگر شهدای  کربلا، از دیگر بخش های این مراسم بود.

شایان ذکر است بانک کشاورزی هرسال با برگزاری آیین سوگواری در دهه اول محرم، بر ضرورت پایبندی به آموزه ها و ارزش‌های متعالی مکتب عاشورا به ویژه خدمت صادقانه به مردم، ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و تلاش برای اعتلای کشور تاکید می‌کند.

 

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