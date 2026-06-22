جنگ اخیر ساختار زنجیره تأمین کشور را در معرض آزمون جدی قرار داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵) گفت: امسال روز ملی اصناف را در فضای متفاوتی گرامی می‌داریم. درس‌های جنگ سوم تحمیلی پیش روی ماست. این جنگ ساختار زنجیره تأمین کشور را در معرض آزمون جدی قرار داد و الحمدلله با همه فراز و نشیب‌ها از این آزمون سربلند بیرون آمدیم، اما باید هرچه سریع‌تر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را بهبود دهیم.

وی ادامه داد: زنجیره تأمین زمانی کارآمد است که تولید، توزیع و مصرف در یک هماهنگی عملی حرکت کنند. هر اختلالی در یکی از این حلقه‌ها به بازار منتقل می‌شود و اصناف در نقطه اتصال این زنجیره با تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارند و همین موقعیت، نقش آنها را برجسته و بااهمیت می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چرخه تامین کالا در کشور، گفت: در روزهای جنگ نقش اصناف آشکارتر شد، جریان عرضه در همه نقاط کشور تداوم خوبی داشت و این وضعیت نتیجه و حاصل پیوند عملی شبکه اصناف با نیازهای واقعی مردم بود.

اتابک افزود: در کنار اصناف، رفتار مردم نیز نقش تعیین‌کننده داشت. در اکثر کالاها رفتار هیجانی شکل نگرفت و تقاضای غیرواقعی به سطح بحران نرسید. این مسئله به کنترل بازار کمک کرد و فشار بر زنجیره تأمین را کاهش داد.

وی ادامه داد: در همین نقطه، نقش دولت نیز قابل توجه است. مدیریت بازار در شرایط بحران بدون تنظیم سیاست نظارت مستمر و هماهنگی نهادی امکان‌پذیر نیست. آنچه در عمل رخ داد حاصل هماهنگی سه عنصر اصلی بود؛ دولت، اصناف و مردم.

وزیر صمت با بیان اینکه جایگاه اصناف در این ساختار باید دقیق دیده شود، گفت: اصناف تنها نقطه فروش نیستند، بلکه بخش مهمی از زیرساخت اقتصادی کشور هستند. این گزاره یک تعریف نمادین نیست. نتیجه مستقیم تجربه جنگ اخیر است.

اتابک ادامه داد: این تجربه بار دیگر نشان داد ظرفیت اصناف فقط در توزیع کالا محدود نمی‌شود. این شبکه در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کننده نیز اثر دارد. اصناف در تماس روزانه با مردم قرار دارند. این تماس امکان اثرگذاری بر الگوی مصرف را ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی کالاها به دلیل فشار بر تولید یا محدودیت‌های تأمین با دشواری روبه‌رو می‌شوند مدیریت مصرف اهمیت پیدا میکند. در این شرایط هدایت مصرف به سمت استفاده بهینه از کالاها می‌تواند فشار بر منابع تولیدی و ارزی کشور را کاهش دهد.

اتابک ادامه داد: این نقش در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته اما در شرایط جدید اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. جنگ اخیر چند درس مهم برای اقتصاد کشور داشت. یکی از مهم‌ترین آنها این بود که تاب‌آوری اقتصادی فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست، شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز بخشی از عناصر تاب‌آوری ملی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان تجربه اصناف کشور اهمیت ویژه‌ای دارد؛ شبکه‌ای با میلیون‌ها فعال اقتصادی که در همه شهرها و روستاهای کشور حضور دارد و هر روز با مردم در ارتباط است. این ظرفیت بزرگ در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود اما در شرایط سخت ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد. امروز مدیریت مصرف در برخی حوزه‌ها به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد.

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