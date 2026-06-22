به گزارش ایلنا؛ آنگونه که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند، توافق میان ایران و آمریکا می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر باشد. کاهش تحریم‌ها و بازگشت تدریجی کشور به شبکه اقتصاد جهانی، علاوه بر تاثیرگذاری بر بازار ارز، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، می‌تواند شرایط تازه‌ای را برای کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصاد آنلاین نیز فراهم کند. بخشی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته مانع رشد استارتاپ‌ها، جذب سرمایه و توسعه بازارهای بین‌المللی شده‌اند، با رفع محدودیت‌های خارجی قابل حل خواهند بود و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد اشتغال و افزایش امید به آینده در میان فعالان اقتصاد دیجیتال شود.

اقتصاد دیجیتال در انتظار گشایش‌های بین‌المللی

رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در گفتگو با ایلنا در خصوص صلح میان ایران آمریکا اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های گذشته با وجود تمامی محدودیت‌ها توانست مسیر رشد خود را حفظ کند، اما واقعیت آن است که ظرفیت‌های این بخش بسیار فراتر از آن چیزی بود که تاکنون محقق شده است.

او ادامه داد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بلااستفاده مانده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های اینترنتی توانایی حضور در بازارهای منطقه‌ای را داشته‌اند، اما موانع ناشی از تحریم‌ها اجازه نداده است که این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

الفت نسب تصریح کرد: در صورت رفع این موانع، شرکت‌های ایرانی خواهند توانست بازارهای جدیدی را هدف قرار دهند و دامنه فعالیت خود را فراتر از مرزهای کشور گسترش دهند. رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین آثار توافق، افزایش امکان حضور کسب‌وکارهای ایرانی در کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.

این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال افزود: در سال‌های گذشته بسیاری از استارتاپ‌ها تلاش کردند خدمات خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند، اما محدودیت‌های بانکی، مالی و حقوقی مانع از تحقق این هدف شده‌اند. رفع تحریم‌ها می‌تواند امکان همکاری با شرکت‌های خارجی، عقد قراردادهای بین‌المللی و توسعه صادرات خدمات دیجیتال را فراهم کند. اقتصاد دیجیتال برخلاف بسیاری از صنایع سنتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین فیزیکی نیست و به همین دلیل می‌تواند در مدت کوتاهی به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.

الفت نسب خاطر نشان کرد: ورود پلتفرم‌های بین‌المللی و افزایش رقابت یکی دیگر از پیامدهای مثبت توافق، تسهیل فعالیت شرکت‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران خواهد بود. طی سال‌های گذشته بسیاری از خدمات جهانی به دلیل تحریم‌ها به شکل محدود یا غیرمستقیم در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته‌اند.در صورت رفع محدودیت‌ها، امکان همکاری رسمی میان شرکت‌های ایرانی و پلتفرم‌های خارجی افزایش خواهد یافت. این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند موجب انتقال دانش، فناوری و تجربه‌های مدیریتی به اکوسیستم فناوری کشور شود.افزایش رقابت نیز به رشد بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.

سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده اقتصاد دیجیتال

او گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر کسب‌وکارهای اینترنتی بوده، کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران معمولاً در محیط‌های باثبات و قابل پیش‌بینی فعالیت می‌کنند و هرچه نااطمینانی اقتصادی بیشتر باشد، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. تحریم‌ها و شرایط ناپایدار اقتصادی باعث شده‌اند بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های جدید خودداری کنند یا سرمایه‌های خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند. در صورت دستیابی به توافق و کاهش تنش‌های بین‌المللی، فضای کسب‌وکار با ثبات بیشتری همراه خواهد شد و این موضوع می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.

الفت نسب نصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری به معنای توسعه شرکت‌ها، راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و رشد ظرفیت اشتغال خواهد بود؛ موضوعی که اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.کاهش مشکلات نقدینگی و رونق فعالیت‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی است. توافق احتمالی می‌تواند از طریق بهبود مبادلات بانکی، تسهیل ورود ارز و افزایش درآمدهای ارزی کشور، بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.

او ادامه داد: با بهبود شرایط اقتصادی، امکان تامین مالی پروژه‌ها افزایش خواهد یافت و شرکت‌ها خواهند توانست برنامه‌های توسعه‌ای خود را با سرعت بیشتری اجرا کنند. همچنین رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی می‌تواند به افزایش گردش سرمایه در اقتصاد منجر شود.تاثیر توافق بر اشتغال و مهاجرت نیروهای متخصصبازار کار حوزه فناوری در سال‌های اخیر تحت تاثیر نااطمینانی‌های اقتصادی قرار داشته است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری، امکان توسعه فعالیت‌های خود را نداشته‌اند و در نتیجه فرصت‌های شغلی جدید نیز با محدودیت مواجه شده‌اند.

فضای مه‌آلود اقتصادی مهاجرت نخبگان را دامن زد

رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی گفت: در صورت بهبود شرایط اقتصادی، شرکت‌های فناوری خواهند توانست نیروهای بیشتری جذب کنند و فرصت‌های تازه‌ای برای متخصصان جوان ایجاد شود. افزایش اشتغال در این بخش نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند از شدت مهاجرت نیروهای متخصص نیز بکاهد.

او افزود: بخش مهمی از مهاجرت نخبگان در سال‌های گذشته ناشی از نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی بوده است. هرچه فضای کسب‌وکار پایدارتر شود و فرصت‌های بیشتری برای رشد حرفه‌ای فراهم شود، انگیزه ماندن و فعالیت در کشور نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی تصریح کرد: آینده اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و ارتباط با اقتصاد جهانی نیاز دارد. توافق میان ایران و آمریکا در صورت اجرا و تداوم، می‌تواند بخشی از این الزامات را فراهم کند. نتیجه چنین روندی افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه بازارها، رشد اشتغال، کاهش مهاجرت و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه خواهد بود. اگر چه حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور تنها با رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود، اما بدون تردید کاهش محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق کسب‌وکارهای آنلاین و بازگشت امید به فعالان اقتصادی باشد.