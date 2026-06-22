به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که در پایان مذاکرات سوئیس در زوریخ با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمد‌های ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد.

همتی افزود: با برقراری آرامش در منطقه و پیش بینی‌ای که از درآمد‌های دولت و منابع بانک مرکزی وجود دارد، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: برنامه‌های جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی داریم. بخشی از افزایش تورم کالایی به محدودیت‌های وارداتی ناشی از جنگ باز می‌گردد که در روز‌های آتی از این فشار تورمی کاسته خواهد شد.