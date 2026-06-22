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قدرت تامین ارزی بانک مرکزی با آزادسازی منابع افزایش می‌یابد

قدرت تامین ارزی بانک مرکزی با آزادسازی منابع افزایش می‌یابد
کد خبر : 1802902
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رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌های جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی داریم که با پیشرفت مذاکرات، درآمد‌های ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که در پایان مذاکرات سوئیس در زوریخ با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمد‌های ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد. 

همتی افزود: با برقراری آرامش در منطقه و پیش بینی‌ای که از درآمد‌های دولت و منابع بانک مرکزی وجود دارد، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: برنامه‌های جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی داریم. بخشی از افزایش تورم کالایی به محدودیت‌های وارداتی ناشی از جنگ باز می‌گردد که در روز‌های آتی از این فشار تورمی کاسته خواهد شد.

 

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