به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده تاکید کرد: بانک مرکزی اقدامات لازم برای آزادسازی پول‌های بلوکه را آغاز کرده اما از جزییات و مقدار آن اطلاعی ندارم و بانک مرکزی می‌تواند در این باره اطلاع رسانی کند.

وی همچنین روز گذشته اعلام کرده بود که ١٢ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در دو مرحله پرداخت خواهد شد، در نوبت اول ۶ میلیارد دلار و در نوبت دوم ۶ میلیارد دلار دیگر پرداخت خواهد شد.

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