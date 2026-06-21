ضرورت تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی برای تثبیت امنیت غذایی کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمد خوش‌سیما با اشاره به نقش بی‌بدیل این بانک در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، اظهار داشت: بانک کشاورزی از پشتوانه اجتماعی و جایگاه مستحکمی در میان کشاورزان، دامداران و فعالان حوزه جهاد کشاورزی برخوردار است و طرح‌های تسهیلاتی این بانک، علاوه بر پشتیبانی از فعالان این بخش در مسیر تولید، به پویایی گردش مالی و ارتقای کارآمدی بانک نیز کمک می‌کند.

نماینده مردم اردبیل در ادامه تصریح کرد: سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر افزایش سرمایه بانک کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متأسفانه تاکنون روند اجرایی آن با تأخیر مواجه بوده است. قوانین مصوب مجلس برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون اصل نود، وظیفه دارند تا حصول نتیجه و اجرای کامل قانون، این موضوع را پیگیری کنند.

خوش‌سیما با اشاره به سابقه ۹۳ ساله بانک کشاورزی در نظام بانکی کشور و نقش‌آفرینی آن در برهه‌های حساس، گفت: در ماه‌های اخیر که کشور با شرایط خاص اقتصادی مواجه بوده، بانک کشاورزی عملکرد قابل‌قبولی در صیانت از سفره مردم و حمایت از تولید داشته است. تداوم و توسعه فعالیت‌های این بانک با امنیت غذایی کشور گره خورده است و اهمیت جایگاه آن، ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه از این نهاد مالی را دوچندان می‌کند.

این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک کشاورزی با تداوم ارائه طرح‌های متنوع حمایتی و تسهیلاتی، حمایت از کشاورزان، دامداران و سایر بهره‌برداران بخش کشاورزی را بیش از پیش تقویت کند تا فعالان این عرصه از مزایای مستقیم این بانک در مسیر پایداری تولید بهره‌مند شوند. ما نیز در مجلس پیگیری‌های لازم را برای تسهیل روند اجرایی مصوبات مربوط به تقویت بانک کشاورزی انجام خواهیم داد تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز بیش از گذشته هموار شود.

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