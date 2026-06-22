پشت پرده ورود “گروه صنعتی انتخاب” به بازار شمش فولادی /تولید یا تجارت مواد اولیه؟

به گزارش ایلنا، در روزهایی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با محدودیت و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، ورود گروه صنعتی انتخاب ـ به عنوان مجموعه‌ای فعال در صنعت لوازم خانگی ـ به عرصه خرید و فروش شمش فولادی، پرسش‌های جدی درباره فلسفه و هدف این حضور ایجاد کرده است.

بازار شمش فولادی، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره تولید کشور است و انتظار می‌رود مواد اولیه این بخش، مستقیماً در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی و کارخانه‌هایی قرار گیرد که فعالیت آنها وابسته به این مواد است؛ نه اینکه وارد چرخه‌هایی شود که فاصله میان تولیدکننده و ماده اولیه را افزایش می‌دهد.

اکنون این سؤال برای فعالان صنعت مطرح است که حضور یک مجموعه تولیدکننده لوازم خانگی در معاملات شمش فولادی با چه هدفی انجام می‌شود؟ آیا این اقدام صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی است یا ورود به عرصه خرید و فروش مواد اولیه، به یک فعالیت تجاری مستقل با ماهیت واسطه گری در کنار تولید تبدیل شده است؟

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با بررسی دقیق معاملات شمش فولادی، نقش شرکت‌های غیرمرتبط با زنجیره فولاد را روشن کرده و پاسخ دهند که آیا مواد اولیه تولید، به مسیر اصلی خود یعنی کارخانه‌ها بازمی‌گردد یا در میانه راه وارد فرصت‌های تجاری جدید می‌شود.

شفافیت در بازار فولاد، مطالبه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

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