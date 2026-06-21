رتبه ۶ ایران در صنعت پرورش مرغ گوشتی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز ایران در برخی فناوریهای حوزه دام و طیور در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد؛ بهطوریکه در فناوری پرورش گاو شیری پس از آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار گرفته و در صنعت پرورش مرغ گوشتی نیز جزو شش کشور برتر دنیا محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه تولید بذرهای هیبرید و واکسنهای طیور، با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در جهان گفت: رخدادهای سالهای اخیر در کشور و همچنین تحولات جهانی نشان داد که امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی کشورهاست و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در یکسال گذشته ما با دو جنگ و چالشهای داخلی و بینالمللی مواجه بودیم که میتوانست امنیت غذایی هر کشوری را دچار مشکل کند، ولی کوچکترین خللی در امنیت غذایی کشور ایجاد نشد.
وی ادامه داد: لازم است از علم و فن بیشتر برای توسعه کشور بهره بگیریم و هرچه بتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم و هرچقدر بتوانیم سودآوری بخش را به عنوان یک فعالیت اقتصادی بالا ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر این بخش گفت: هرگونه وابستگی، حتی در کوچکترین حوزهها، برای کشور یک مسئله مهم است و باید برای رفع آن برنامهریزی شود. از این رو همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه تولید بذرهای هیبرید و واکسنهای طیور اقدامی راهبردی برای کاهش وابستگی و تقویت توان داخلی به شمار میرود.
نوری به دلیل کم بودن شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از حدود هزار و ۷۰۰ عضو هیئت علمی و مجموعهای از مراکز پژوهشی و آموزشی باسابقه، از پشتوانه علمی قدرتمندی برخوردار است و طی سالهای گذشته دستاوردهای ارزشمندی در حوزههای مختلف کشاورزی و دامپروری به دست آمده است.
وی ادامه داد: امروز ایران در برخی فناوریهای حوزه دام و طیور در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد؛ بهطوریکه در فناوری پرورش گاو شیری پس از آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار گرفته و در صنعت پرورش مرغ گوشتی نیز جزو شش کشور برتر دنیا محسوب میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از توسعه دانشبنیانها گفت: توسعه مراکز رشد، افزایش فعالیت شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است و زمینه حضور گستردهتر این شرکتها در بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.
نوری همچنین از حمایت ویژه رئیسجمهور از بخش کشاورزی خبر داد و افزود: بهطور متوسط ماهانه یک جلسه با حضور رئیسجمهور برای بررسی موضوعات کلان بخش کشاورزی از جمله منابع آب و خاک، تحقیقات، آموزش، ترویج و الگوی کشت برگزار میشود که نقش مؤثری در اصلاح مسیر توسعه این بخش داشته است.
وی درباره تولید واکسنهای دامی نیز گفت: کشور بیش از یک قرن سابقه و تجربه در تولید واکسن دارد و با بهرهگیری از ظرفیتهای مؤسسه رازی و شرکتهای دانشبنیان، نهتنها میتوان نیاز داخلی را تأمین کرد بلکه امکان تبدیل شدن به یکی از تأمینکنندگان واکسن مورد نیاز کشورهای منطقه و همسایه نیز وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهمنامه به سرعت به نتایج عملی منجر شده و زمینه خودکفایی بیشتر کشور در تولید بذرهای هیبرید و واکسنهای راهبردی را فراهم کند.