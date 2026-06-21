رتبه ۶ ایران در صنعت پرورش مرغ گوشتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه تولید بذرهای هیبرید و واکسن‌های طیور، با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در جهان گفت: رخدادهای سال‌های اخیر در کشور و همچنین تحولات جهانی نشان داد که امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشورهاست و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در یکسال گذشته ما با دو جنگ و چالش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه بودیم که می‌توانست امنیت غذایی هر کشوری را دچار مشکل کند، ولی کوچک‌ترین خللی در امنیت غذایی کشور ایجاد نشد.

وی ادامه داد: لازم است از علم و فن بیشتر برای توسعه کشور بهره بگیریم و هرچه بتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم و هرچقدر بتوانیم سودآوری بخش را به عنوان یک فعالیت اقتصادی بالا ببریم.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر این بخش گفت: هرگونه وابستگی، حتی در کوچک‌ترین حوزه‌ها، برای کشور یک مسئله مهم است و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود. از این رو همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه تولید بذرهای هیبرید و واکسن‌های طیور اقدامی راهبردی برای کاهش وابستگی و تقویت توان داخلی به شمار می‌رود.

نوری به دلیل کم بودن شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از حدود هزار و ۷۰۰ عضو هیئت علمی و مجموعه‌ای از مراکز پژوهشی و آموزشی باسابقه، از پشتوانه علمی قدرتمندی برخوردار است و طی سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری به دست آمده است.

وی ادامه داد: امروز ایران در برخی فناوری‌های حوزه دام و طیور در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد؛ به‌طوری‌که در فناوری پرورش گاو شیری پس از آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار گرفته و در صنعت پرورش مرغ گوشتی نیز جزو شش کشور برتر دنیا محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از توسعه دانش‌بنیان‌ها گفت: توسعه مراکز رشد، افزایش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و زمینه حضور گسترده‌تر این شرکت‌ها در بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

نوری همچنین از حمایت ویژه رئیس‌جمهور از بخش کشاورزی خبر داد و افزود: به‌طور متوسط ماهانه یک جلسه با حضور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوعات کلان بخش کشاورزی از جمله منابع آب و خاک، تحقیقات، آموزش، ترویج و الگوی کشت برگزار می‌شود که نقش مؤثری در اصلاح مسیر توسعه این بخش داشته است.

وی درباره تولید واکسن‌های دامی نیز گفت: کشور بیش از یک قرن سابقه و تجربه در تولید واکسن دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مؤسسه رازی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نه‌تنها می‌توان نیاز داخلی را تأمین کرد بلکه امکان تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان واکسن مورد نیاز کشورهای منطقه و همسایه نیز وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه به سرعت به نتایج عملی منجر شده و زمینه خودکفایی بیشتر کشور در تولید بذرهای هیبرید و واکسن‌های راهبردی را فراهم کند.

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