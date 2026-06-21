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سه پیشنهاد مدیرعامل مس ایران برای توسعه همکاری‌های راهبردی با چین

سه پیشنهاد مدیرعامل مس ایران برای توسعه همکاری‌های راهبردی با چین
کد خبر : 1802411
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس مجلس، با تأکید بر ضرورت ارتقای همکاری‌های ایران و چین از سطح تجارت به سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری، سه پیشنهاد راهبردی برای توسعه همکاری‌های دو کشور در صنعت مس ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، نشست «همکاری پایدار اقتصادی ایران و چین» با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه در امور چین، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.‎ در این نشست، مصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با اشاره به جایگاه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان و نقش این کشور در توسعه صنایع پیشرفته، بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در زنجیره ارزش مس تأکید کرد.

سه پیشنهاد مدیرعامل مس ایران برای توسعه همکاری‌های راهبردی با چین

‎وی با بیان اینکه ایران از غنی‌ترین کمربندهای مس خاورمیانه برخوردار است، گفت: هم‌زمانی رشد تقاضای جهانی برای مس، نیاز چین به تأمین پایدار این فلز راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت مس ایران، فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت و راهبردی فراهم کرده است.

‎سه پیشنهاد راهبردی ‎مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این نشست سه پیشنهاد راهبردی را مطرح کرد و گفت: مشارکت در توسعه معادن کوچک و متوسط مس با محوریت انتقال دانش و تجارب فنی، ایجاد پارک زنجیره ارزش مس با هدف توسعه صنایع پیشرفته و صادرات‌محور و همچنین همکاری در طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت مس با تمرکز بر توانمندسازی ساخت داخل می‌تواند از جمله این همکاری‌های دوجانبه باشد.‎

فیض ابراز امیدواری کرد همکاری‌های ایران و چین در صنعت مس از سطح مبادلات تجاری فراتر رفته و به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید منجر شود.

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