به گزارش ایلنا، نشست «همکاری پایدار اقتصادی ایران و چین» با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه در امور چین، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.‎ در این نشست، مصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با اشاره به جایگاه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان و نقش این کشور در توسعه صنایع پیشرفته، بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در زنجیره ارزش مس تأکید کرد.

‎وی با بیان اینکه ایران از غنی‌ترین کمربندهای مس خاورمیانه برخوردار است، گفت: هم‌زمانی رشد تقاضای جهانی برای مس، نیاز چین به تأمین پایدار این فلز راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت مس ایران، فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت و راهبردی فراهم کرده است.

‎سه پیشنهاد راهبردی ‎مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این نشست سه پیشنهاد راهبردی را مطرح کرد و گفت: مشارکت در توسعه معادن کوچک و متوسط مس با محوریت انتقال دانش و تجارب فنی، ایجاد پارک زنجیره ارزش مس با هدف توسعه صنایع پیشرفته و صادرات‌محور و همچنین همکاری در طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت مس با تمرکز بر توانمندسازی ساخت داخل می‌تواند از جمله این همکاری‌های دوجانبه باشد.‎

فیض ابراز امیدواری کرد همکاری‌های ایران و چین در صنعت مس از سطح مبادلات تجاری فراتر رفته و به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید منجر شود.

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