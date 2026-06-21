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وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایلنا:

بررسی حذف یارانه نان و پرداخت آن در قالب کالابرگ

بررسی حذف یارانه نان و پرداخت آن در قالب کالابرگ
کد خبر : 1802320
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وزیر جهاد کشاورزی خبر از بررسی حذف یارانه نان و پرداخت آن در قالب کالابرگ به مردم داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در حاشیه مراسم رونمایی از دو برنامه ملی امنیت غذایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه "آیا قیمت نان افزایش می‌یابد؟" گفت: در منابع دولت و بودجه، یارانه‌ای برای بعضی از اقلام به عنوان مثال نان منظور شده است. امسال حدود ۵۰۰ همت در بودجه برای یارانه نان اعتبار دیده شده که همان پولی است که برای گندم پرداخت می‌شود و ما به قیمت ۴۸۵۰۰ تومان گندم را از کشاورزان می‌خریم و با با قیمت حدود ۱۰۰۰ تومانی یعنی در حد شاید صفر این گندم را به آردسازی‌ها و نانوایی‌ها واگذار می‌کنیم تا نان یارانه‌ای در اختیار مردم قرار بدهند.

وی ادامه داد: آنچه که ما از دی ماه گذشته تجربه داریم در بحث اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی، دیدیم آنچه که به کارت و به حساب کالابرگ افراد و خانوار واریز می‌شود، دقیق‌ترین شکلی است که می‌تواند این یارانه را به دست مردم برساند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این یارانه خارج از کالابرگ، هر فرایندی را طی کند و هرچه تحت نظارت و کنترل باشد، بخشی از آن به هدر می‌رود و انحراف پیدا می‌کند.

نوری افزود: بنابراین ما در دولت معتقدیم که نزدیک‌ترین راه برای اینکه این یارانه‌ها به دست مردم برسد در انتها و در حساب کالابرگ مردم خواهد بود.

وی ادامه داد: به خاطر همین موضوع در دست بررسی است، هرچند هنوز به قطعیت نرسیده ولی بعد از اینکه کارهای کارشناسی آن به اتمام رسید و مورد تایید قرار گرفت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

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