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محدودیت سفر به عراق برای اتباع افغانستان و پاکستان

محدودیت سفر به عراق برای اتباع افغانستان و پاکستان
کد خبر : 1802309
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پذیرش مسافران دارای تابعیت کشورهای افغانستان و پاکستان در پروازهای مقصد نجف و بغداد ممنوع شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی «هما»، پیرو اطلاعیه صادره وزارت کشور عراق و اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه‌ بین‌المللی نجف  محدودیت‌های جدیدی برای پذیرش مسافران با تابعیت افغانستان و پاکستان در پروازهای خروجی از ایران  به دو فرودگاه نجف وبغداد وضع شده است. بر اساس این اطلاعیه، پذیرش مسافران دارای تابعیت کشورهای افغانستان و پاکستان در پروازهای مقصد نجف و بغداد تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

براساس این اطلاعیه، پذیرش این مسافران در صورتی امکان‌پذیر است که «تصویر ویزای» آنان پیش از انجام پرواز، به تأیید رسمی اداره مهاجرت فرودگاه مقصد (نجف یا بغداد) رسیده باشد. 

همچنین  دراین اطلاعیه ذکر شده است اعضای خانواده (همسر و فرزندان)، کودکان و افراد بالای ۵۰ سال از این محدودیت مستثنی هستند و پذیرش مسافران مرد مجرد و جوان دارای تابعیت افغانستان یا پاکستان که مشمول گروه‌های مستثنی‌شده فوق نباشند، حتی با داشتن ویزای معتبر عراق مجاز نخواهد بود.

به تمامی مسافران با تابعیت افغانستان و پاکستان توصیه می‌شود پیش از تهیه بلیت و برنامه‌ریزی برای سفر، شرایط و محدودیت‌های اعلام‌شده را مدنظر قرار دهند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرودگاه جلوگیری شود.

 

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