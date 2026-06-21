به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط خاص، از جمله تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، پیگیر صدور مجوز‌های قانونی لازم برای تمدید این مهلت‌ها از سوی مراجع قانونی ذ‌ی‌‌صلاح است و به محض دریافت مجوز‌های قانونی، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

از آنجایی که قوانین ابلاغی، چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامه‌ها تعیین کرده‌اند، هرگونه تمدید منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. با این حال، مودیان اطمینان داشته باشند که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، مهلت ارایه اظهارنامه‌ها قطعا تمدید خواهد شد و مودیان گرامی نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

منتظر اطلاعیه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور باشید.

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