به گزارش ایلنا؛ چهارصد و پنجاه و دومین جلسه هیئت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا در محل این سازمان برگزار و در خصوص اولویت‌های واگذاری در سال جاری و موضوعات در حوزه اختیارات آن هیأت تصمیم‌گیری شد.

قیمت پایه و شرایط واگذاری «جایگاه سوخت شماره (۱) چالوس» متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح و واگذاری این دارایی به ارزش یک هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به صورت نقدی و از طریق مزایده عمومی به تصویب رسید. در ادامه و بنا به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جایگاه سوخت «آل‌احمد» نیز در فهرست موارد مشمول واگذاری سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.

هیئت واگذاری در بخش دیگری از این نشست، نسبت به تصویب نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‌ها و نرخ وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر تأدیه برای سال ۱۴۰۵ اقدام کرد تا مبنای اجرای قرارداد‌های واگذاری در سال جاری مشخص شود.

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