مدیرعامل سایپا:
سال ۱۴۰۴ سختترین سال پیش روی صنعت خودرو بود/ ۶۰ شرکت تابعه تعیین تکلیف شدند
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تشریح وضعیت این شرکت در آغاز سال ۱۴۰۴، از سه بحران عمده شامل کمبود نقدینگی، بدهیهای بانکی و تعهدات انباشته فروش خودرو خبر داد و گفت: با اجرای برنامههای اصلاحی، تعیین تکلیف بیش از ۶۰ شرکت تابعه، واگذاری داراییهای غیرمولد و کاهش هزینههای تولید، روند احیای سایپا آغاز شده و محصولات جدید این گروه نیز در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بازار عرضه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سیامین سال عرضه سهام سایپا (خساپا) در بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، اظهار کرد: سایپا یک سرمایه ملی است و دستاوردهای این مجموعه میتواند در رشد اقتصادی کشور و توسعه صنایع وابسته نقشآفرین باشد.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت با سه بحران جدی مواجه بود، افزود: نخستین چالش، کمبود سرمایه در گردش بود؛ بهگونهای که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان چک خرید سررسیدشده در اختیار زنجیره تأمین و طلبکاران شرکت قرار داشت که بازپرداخت آنها در سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود.
شیخزاده ادامه داد: دومین بحران، بدهیهای بانکی و سرفصل شدن تسهیلات شرکت بود. در ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی وجود داشت که ادامه فعالیت شرکت را با دشواری مواجه میکرد.
وی سومین چالش را تعهدات انباشته ناشی از فروش خودرو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دانست و گفت: بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر ظرفیت تولید فروخته شده بود که اجرای این تعهدات فشار سنگینی بر منابع مالی و عملیاتی شرکت وارد کرد.
مدیریت تعهدات سامانه یکپارچه
مدیرعامل سایپا با اشاره به وضعیت تعهدات ناشی از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار متقاضی در این سامانه ثبتنام کرده بودند و بخش عمدهای از تعهدات تحویل خودرو به اواخر سال ۱۴۰۳ موکول شده بود.
وی افزود: با اجرای برنامههای مدیریت تعهدات و فراخوان مشتریان، حدود ۶۵۱ هزار مورد از این تعهدات از طریق انصراف یا تبدیل خودرو ساماندهی شد و از بروز بحران گسترده در سال ۱۴۰۴ جلوگیری به عمل آمد.
شیخزاده تصریح کرد: در برخی محصولات مانند شاهین، میزان تعهدات ثبتشده چندین برابر ظرفیت واقعی تولید شرکت بود و در صورت عدم مداخله مدیریتی، امکان ایفای این تعهدات وجود نداشت.
تعیین تکلیف بیش از ۶۰ شرکت تابعه
وی با اشاره به اقدامات اصلاح ساختار در گروه سایپا گفت: طی یک سال گذشته سیاست انقباضی و چابکسازی در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۶۰ شرکت تابعه تعیین تکلیف شدند.
مدیرعامل سایپا افزود: برخی از این شرکتها ادغام، برخی منحل و بخشی نیز غیرفعال شدند که نتیجه آن کاهش ساختارهای موازی و سبکتر شدن مجموعه بود.
وی ادامه داد: همچنین تعداد اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه کاهش یافت و ساختار سازمانی گروه بازطراحی شد.
تأمین نقدینگی از محل فروش داراییهای غیرمولد
شیخزاده اظهار کرد: برای جبران بخشی از کسری نقدینگی، بخشی از داراییها و اموال غیرمولد شرکت واگذار شد و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از این محل به سایپا تزریق شد.
وی افزود: همچنین تعداد کارکنان گروه بدون تعدیل نیرو و صرفاً از طریق عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته یا خارجشده از مجموعه، از حدود ۵۰ هزار نفر به کمتر از ۴۵ هزار نفر کاهش یافت.
کاهش ۱۵ همتی بهای تمامشده تولید
مدیرعامل گروه سایپا یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته را کاهش هزینههای تولید عنوان کرد و گفت: برنامه کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی بهای تمامشده محصولات در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از آن محقق شده است.
وی افزود: مقابله با انحصار در زنجیره تأمین و استفاده از منابع جدید تأمین قطعات از جمله اقداماتی بود که موجب کاهش هزینه تولید خودرو شد.
عرضه محصولات جدید سایپا و پارسخودرو
شیخزاده با اشاره به برنامه توسعه محصولات اظهار کرد: سال گذشته خودروی پارسنو در پارسخودرو و همچنین محصولات جدید سایپا به بازار عرضه شدند که گام مهمی در مسیر استقلال محصولی این گروه محسوب میشود.
وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۴ با پایان مهلت استاندارد برخی محصولات از جمله وانت زامیاد و سایپا ۱۵۱ مواجه شدیم، اما ظرف کمتر از چهار ماه نسخههای جدید این خودروها مطابق استانداردهای روز طراحی و آماده تولید شدند.
عرضه آریا در پاییز ۱۴۰۵
مدیرعامل سایپا با اشاره به برنامههای آتی این گروه گفت: خودروی کراساوور آریا در پاییز امسال به بازار عرضه خواهد شد و پیشفروش آن از تابستان آغاز میشود.
وی افزود: نسخه هیبریدی آریا نیز سال آینده عرضه خواهد شد که نخستین خودروی هیبریدی توسعهیافته بر پایه پلتفرم داخلی سایپا محسوب میشود.
شیخزاده ادامه داد: موتور جدید سایپا نیز با مصرف سوخت حدود ۵.۵ لیتر در صد کیلومتر و توان بالاتر، از سال آینده وارد چرخه تولید خواهد شد و به تدریج جایگزین موتورهای فعلی میشود.
برنامه عرضه محصولات جدید زامیاد
وی خاطرنشان کرد: وانت ۲۵۱ بهعنوان جایگزین سایپا ۱۵۱ و همچنین نسل جدید وانت نیسان آبی با نام Z25 در سال آینده به بازار عرضه خواهند شد.
مدیرعامل سایپا در پایان ضمن قدردانی از زنجیره تأمین، بورس تهران و اصحاب رسانه، تأکید کرد: بخش مهمی از مشکلات گذشته مدیریت شده است و برنامههای توسعهای گروه با هدف افزایش تولید، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت محصولات ادامه خواهد یافت.