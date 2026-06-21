معاون وزیر کشاورزی:
وابستگی ۹۸ درصدی در حوزه بذر هیبرید به خارج/ خودکفایی واکسنهای دامی را به ۹۰ درصد میرسانیم
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) با اشاره به وابستگی ۹۸ درصدی در حوزه بذر هیبرید به خارج، گفت: تلاش داریم خودکفایی واکسنهای دامی را به ۹۰ درصد و واکسنهای طیور را به ۷۰ درصد برسانیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در مراسم رونمایی از دو برنامه ملی در حوزه امنیت غذایی که با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، اصغر نوراللهزاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اکبر فتحی معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی و علیرضا رفیعیپور رئیس سازمان دامپزشکی برگزار شد، گفت: برنامه ما در سازمان تات حرکت به سمت خودکفایی بذور هیبریدی است.
وی ادامه داد: همچنین تلاش داریم خودکفایی واکسنهای دامی را به ۹۰ درصد و واکسنهای طیور را به ۷۰ درصد برسانیم.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این هدف، دو برنامه را در دستور کار قرار دادهایم، افزود: برنامه نخست، توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و دیگری توجه به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی است.
وی ادامه داد: برای این منظور سازمان تات هفته گذشته در حوزه پژوهش کشاورزی، گلخانه، شیلات و نهادههای دامی تفاهم سهجانبهای را با بنیاد ملی علم و معاونت علمی امضا کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه دوم این سازمان گفت: در فاز دوم تولید نیمه صنعتی دانشی است که تولید شده و معاونت علمی برای هر پروژه تا ۳ میلیارد حمایت خواهد کرد. به عبارت دیگر این برنامه، تولید انبوه و تجاریسازی است که قرار است با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شود.
گلمحمدی ادامه داد: در حوزه بذر هیبرید ۹۸ درصد وابستگی به خارج داریم که در سال گذشته ۳۹ رقم معرفی شد و امسال ۴۰ رقم بذر هیبرید معرفی شده و بهزودی رونمایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز به منظور تجاریسازی این بخش برای شرکتهای دانشبنیان تفاهمنامه امضا میشود. امیدواریم با همافزایی بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بتوانیم به امنیت غذایی پایداری دست پیدا کنیم.