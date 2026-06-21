نفت ایران، مهمترین عرصه سرمایه گذاری در عصر پساتوافق
وزیر نفت با بیان اینکه صنعت نفت ایران در عصر پساتوافق میتواند به یکی از مهمترین عرصههای سرمایهگذاری و همکاری فنی و مالی در اقتصاد جهانی تبدیل شود از آمادگی وزارت نفت برای بررسی پیشنهادهای همکاری در کوتاهترین زمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزیر نفت گفت: با امضای توافقنامه میان دولتین ایران و آمریکا و در سایه تدابیر و با افق راهگشای ترسیمی در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظهالله)، کشور وارد عصر تازهای از کار و تلاش و پیشرفت در عین مراقبت و هوشیاری از کید دشمنان خواهد شد.
واقعیت این است که صنعت نفت کشور با اندیشه قائد شهید امت، اتکا به خود و تکیه بر فکر و بازوی ایرانی را یاد گرفت و آن را تمرین کرد و اکنون رهبری انقلاب که اشبهالناس، خُلقاَ و خَلقاَ به امام شهید هستند، همان اندیشه و باور را به ما تذکر دادند.
محسن پاک نژاد بیان کرد: در عصر پساتوافق همچون همه عرصههای اعتلای ملی ایران در ایام گذشته، صنعت نفت نقش موتور حرکت رو به پیشرفت اقتصاد ایران را بر عهده خواهد داشت؛ چرا که این بخش بیش از همه بخشها طعم تحدید و تحریم را چشیده و به همان تناسب بیش از همه بخشها بر رهایی از وابستگی فنی و عملیاتی تمرکز کرده است. استقلال امروز صنعت نفت در مسائل فنی، از اکتشاف تا تولید و فرآوری و صادرات، مهمترین نقطه قوت این صنعت است که باعث میشود در همه صحنهها نیز ظرفیت توسعهای این صنعت زمینهساز پیشرفت شود.
وی گفت: صنعت نفت در جنگ تحمیلی رمضان در خط مقدم جهاد و مقاومت، همگام با برادران عزیزم در نیروهای مسلح قهرمان ایران، صحنه تجلی کلمه ایران مقتدر بود. با وجود موقعیت کانونی تأسیسات صنعت نفت در فهرست حملات دشمن، تمامی فعالیتهای زنجیره تولید، پالایش و توزیع نفت خام، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی بدون انقطاع به کار خود ادامه داد؛ در بیسابقهترین حملات نظامی به زیرساختهای ملی انرژی، حتی برای یک ساعت روند سوخترسانی به کل کشور، توزیع گاز و تولید و صادرات نفت کشور دچار وقفه نشد و به لطف خدا و با زحمت کارکنان جهادگر صنعت نفت، کارنامهای هموزن دفاع مقدس برای این صنعت به ثبت رسید.
پاک نژاد گفت: در ایام پس از جنگ نیز روند بازسازی تأسیسات آسیبدیده و بازگرداندن ظرفیتهای از دست رفته نفت و گاز در اثر حملات دشمن با برنامهای دقیق و انضباطی مثالزدنی دنبال شد که ثمره آن بازگشت سریع ۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت گاز از دست رفته در اثر جنگ و احیای ظرفیت ۳۸ درصدی آسیبدیده صنعت پتروشیمی بود. تولید، ذخیرهسازی و صادرات نفت خام کشور نیز با وجود لشکرکشی بیسابقه دشمن، به مدد دست نصرت الهی با ضرایبی تاریخی به انجام رسید که انشاءالله روایت این حماسههای ماندگار، در زمان و موقعیت مناسب برای ملت ایران بازگو خواهد شد.
وی بیان کرد: حالا و در ایامی که سایه جنگ با هدایتهای رهبری، با شکوه خیابان و مقاومت میدان و در نهایت با بلندنظری و درایت رئیسجمهوری برآمده از رأی آحاد ملت ایران به پایان رسیده است، صنعت نفت همان خط راهبردی مورد نظر نظام را در پیش خواهد گرفت؛ یعنی توأم با پیشرفت و توسعه و بازسازی، مسیرهای کید و خصومت دشمن را در نظر خواهد داشت.
پاک نژاد گفت: صنعت نفت ایران در عصر پساتوافق، بزرگترین صحنه ارائه فرصتهای سرمایهگذاری و مشارکت فنی و مالی برای اقتصاد جهانی است. اگر ذینفعان توافق در غرب به روح توافق پایبند باشند، صنعت نفت ایران میدان راستیآزمایی آن خواهد بود.
صدها فرصت بررسی شده سرمایهگذاری و فرمتهای قراردادهای سرمایهگذاری و مشارکتهای فنی و عملیاتی ما آماده است. حاضریم در کوتاهترین زمان ممکن پیشنهادهای همکاری را بررسی کنیم و به مرحله قرارداد اجرایی برسانیم. همچنین صدها مجموعه داخلی مستعد و کارآفرین بهعنوان شرکای ایرانی شرکتهای سرمایهگذار خارجی، در داخل ایران شناسایی شده و وزارت نفت آمادگی دارد سازماندهی گروههای کاری سرمایهگذار و توسعهدهنده را نیز بهسرعت انجام دهد.
وی در پایان گفت: وزارت نفت به تبعیت از دولت محترم و ریاست محترم جمهوری، دریچه خاتمه جنگ را دروازهای برای پیشرفت ایران و نیز تحقق صلح جهانی از طریق همکاریهای اقتصادی میداند. ما همچنان مشتاق به دوام و اعتلای همکاری با شرکای قدیمی، شرکتها و کشورهایی که در ایام تحریم به همکاری با صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران ادامه دادند، هستیم.
اما هیچیک از این تمایلات مدیریتی باعث نمیشود دست روی دست گذاشته، منتظر دیگران شویم یا برق سرمایه خارجی، بازوی عملیاتی ما را سست کند. صنعت نفت ایران که ۴۰ روز در خط مقدم نبرد خم به ابرو نیاورد، از این پس هم راه خود را با عزت و هوشیاری طی خواهد کرد. اگر سرمایههای خارجی آمدند که آمادهایم، اگر هم نیامدند، ما ایرانی هستیم و بدون توقف به راه اعتلای وطن ادامه میدهیم.