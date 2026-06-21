به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ناصر همتی، رییس بانک مرکزی با پیام ویدیویی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: تا کنون در همین شرایط کشور توانستیم ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه کنیم.

وی همچنین با اشاره به احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده پس از توافق تاکید کرد: ریال این پول ها خرج شده و این پولها متعلق به بانک مرکزی کشور است.

رییس کل بانک مرکزی که روز گذشته عازم سوئیس شد، با ارسال پیام ویدیویی به سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: باید یک تصویر واقع‌بینانه از اقتصاد کشور داشته باشیم و امروز اقتصاد کشور ما درگیر مشکلات متعددی است؛ هم مشکلات اقتصادی و هم مشکلات مربوط به بخش‌های سیاسی که خارج از کشور به ما تحمیل شده است.

وی ادامه داد: مسائل مربوط به جنگ و تحریم‌ها همه با هم جمع شده و اقتصاد ما را دچار مشکلات جدی کرده است. از همه مهم‌تر معیشت و گذران زندگی مردم است که تحت تاثیر تحریم‌ها و تحت تاثیر بخش‌های مختلف اقتصادی ما دچار مشکل جدی شده است، بنابراین در کنار توجه به مسئله معیشت مردم، مسئله رفاه مردم هم مهم است. ما نمی‌توانیم همواره فقط مدیریت بحران بکنیم و من امیدوارم روزی برسد که بتوانیم در کنار مدیریت بحران به مسئله محوریت توسعه کشور بپردازیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و مذاکرات جاری گفت: با حرکتی که الان در کشور در جریان مذاکراتی که در حال انجام است و بیانیه‌ای که امضا شده، روزهای خوبی پیش رو است و در همین جهت از آقای رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که با جسارتی که داشتند تعهد پذیرفتند و مسئولیت مربوط به مذاکرات را به عهده گرفتند. از آقای قالیباف هم تشکر می‌کنم که مسئولیت مذاکرات را به عهده گرفتند و همه در تلاش هستند که بتوانیم ان‌شاءالله نتایجی بگیریم که به نفع مردم عزیزمان باشد.

وی افزود: واقعیت این است که اقتصاد کشور ما نیاز به دفاع دارد. همانطور که ما در بخش امنیت و دفاع با دفاع و همدلی توانستیم مشکلات را رفع کنیم و بر دشمن پیروز شویم، من می‌گویم پیروز به این دلیل که دشمن اهداف خیلی بالایی داشتند که به هیچ کدام نرسیدند؛ وقتی آنها به اهدافشان نرسیدند یعنی جمهوری اسلامی و مردم ایران و نیروهای مسلح ما پیروز شدند.

همتی ادامه داد: در اقتصاد هم ما باید همین شیوه را به کار بگیریم. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم کشور را کنترل کند. بانک مرکزی باید در کنارش بقیه بخش‌های اقتصادی و بقیه نهادهای حاکمیتی باشند تا بتوانیم بر تورم، بر رشد منفی تولید، بر رشد نقدینگی، بر مشکلات تجاری و مشکلات مربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق بیاییم.

وی افزود: برای همین هم توصیه کردم که عنوان این سمینار همراهی سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی باشد. سیاست‌های مالی که به وزارت اقتصاد برمی‌گردد، سیاست‌های صنعتی که به وزارت صمت مربوط است و سایر بخش‌های اقتصادی باید با هم هماهنگ کار کنند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همانطور که در دفاع توانستیم با هماهنگی به موفقیت برسیم، در اقتصاد هم باید هماهنگ عمل کنیم. به تنهایی بانک مرکزی نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور گفت: آخرین تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشت ماه به ۵۳ درصد رسیده است. متاسفانه تولید ناخالص ملی ما در پایان سال گذشته، براساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه داد، منفی ۰.۷ درصد بوده و اگر نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی ۱.۱ درصد بوده است. یعنی حدود یک درصد تولید ملی ما کاهش پیدا کرده است.

همتی ادامه داد: امسال هم قطعا تا پایان سال تولید ملی ما با توجه به روند تولیدات و واحدهای تولیدی که به خاطر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده‌اند یا آسیب دیده‌اند، کاهش پیدا می‌کند و بخش‌های اقتصادی ما فعالیت‌شان مختل شده است. بنابراین تا پایان سال ممکن است رشد اقتصادی ما باز هم کمتر شود، اما امیدواریم با نقشی که بانک مرکزی برای پیگیری مسائل دارد بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

وی گفت: سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های بانکی همه باید در کنار هم قرار بگیرند و ما باید تحت مدیریت دولت بتوانیم کار را پیش ببریم. من مطمئن هستم با روندی که آغاز شده و با تفاهمی که انجام گرفته در مسیری قرار خواهیم گرفت که شاخص‌های اقتصادی ما بهبود پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی منتظر این شرایط نمانده و سیاست‌های پولی خود را آغاز کرده، امیدواریم با کاهش تدریجی رشد نقدینگی مواجه شویم و بتوانیم تورم را کنترل کنیم و شرایط در موضوع ارز نیز همین‌طور است.

وی درباره سیاست ارزی توضیح داد: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گویم یکپارچه‌سازی نرخ ارز را کنار گذاشته‌ایم؛ نه، بلکه منظور ما در حوزه حواله است. ۹۵ درصد مبادلات ما در بخش حواله است و کمتر از پنج درصد اسکناس است. یکپارچه‌سازی یعنی کاهش اختلاف اسکناس و حواله. اختلاف هزینه‌های مربوط به حواله و تجارت خارجی، در همه جای دنیا معمول است. بنابراین ما در حد معقولی بین این دو اختلاف را همیشه در نظر گرفته‌ایم و اکنون هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: اما این اختلاف نباید بیشتر از ۱۰ درصد نباید باشد و اگر به بالاتر از ۱۰ درصد رسید باید مدیریت شود تا به هم نزدیک شوند.

به نرخ دستوری بر نخواهیم گشت

همتی گفت: به هیچ وجه به عقب بر نخواهیم گشت و به هیچ وجه به نرخ دستوری بر نخواهیم گشت، چون نمی‌خواهیم مجددا رانت و فساد در کشور اشاعه پیدا کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در ماه‌های دی و بهمن شاهد افزایش عرضه ارز بودیم و حتی در یک ماه به هشت میلیارد دلار رسید. متاسفانه از اسفند که این جنگ متجاوزین علیه کشور ما شروع شد دچار مشکلات ارزی شدیم. در حال حاضر نیز قبل از باز شدن تنگه هرمز و محاصره ما، مبادلات ارزی در مرکز مبادله تجاری ما حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: صادرات نفت ما تقریبا در اردیبهشت ماه مختل شد و این مسائل باعث شد مقداری تحت فشار قرار بگیریم، اما بانک مرکزی مدیریت کرد.

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