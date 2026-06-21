به گزارش خبرنگار ایلنا، سیم‌کارت الکترونیکی که درون دستگاه هوشمند قرار می‌گیرد و برخلاف سیم‌کارت‌های نسل قبل نیاز به تعویض فیزیکی ندارد، اواخر شهریور سال گذشته و در جریان الکامپ توسط دو اپراتور تلفن همراه رونمایی شد.

سیم‌کارت eSIM به عنوان نسل تازه‌ای از سیم‌کارت‌های دیجیتال، در دستگاه‌های هوشمند مبتنی بر این فناوری، جایگزین سیم‌کارت‌های فیزیکی می‌شود. با استفاده از این سیم‌کارت دیگر نیازی به تهیه یا تعویض سیم‌کارت وجود ندارد و فعال‌سازی آن، تنها از راه دور و به صورت غیرحضوری، توسط اپراتور انجام می‌شود. این سیم‌کارت به دلیل راحتی در استفاده، امکان پشتیبانی گسترده از گجت‌ها و دستگاه‌های هوشمند، نقش‌آفرینی در توسعه اینترنت اشیا (IoT) و کاهش مصرف مواد اولیه در تولید سیم‌کارت‌های فیزیکی، به عنوان گامی مهم در حفظ محیط زیست و آینده صنعت ارتباطات شناخته می‌شود.

با توجه به مزیت‌های گفته‌شده اپراتورهای ارتباطی در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ به صورت رسمی از این فناوری رونمایی کردند و به صورت نمادین اولین پروفایل رسمی eSIM توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال شد.

در همین زمینه، حمید فتاحی، معاون وزیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «یک سال از وعده ارائه سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM می‌گذرد؛ ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و از طرفی، گفته می‌شود که تحریم مانع ارائه سیم‌کارت الکترونیکی در ایران است؟ چه پاسخی برای این موضوع دارید؟» گفت: ما در سال گذشته مجوز بهره‌برداری آزمایشی اپراتورها از سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM را دادیم. نکته مهم در اینجا، موضوع حقوق مصرف‌کننده است که کاربران تلفن همراه، سیم‌کارت فیزیکی خود را تبدیل به سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM می‌کنند و بعد به واسطه هر مانعی اعم از مانع فنی یا تحریم اگر امکان ارائه و پایداری ارائه خدمت نباشد کاربر دچار مشکل می‌شود.

دلیل کُندی ارائه سرویس سیم‌کارت الکترونیکی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد کُندی پروژه ای‌سیم گفت: دلیل کُندی سرعت، این است که اطمینان فنی حاصل شود از اینکه اگر سرویسی در حوزه سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM به کاربر ارائه می‌شود حتما سرویس پایدار باشد و دوباره نیاز نباشد که کاربر به سیم‌کارت فیزیکی مهاجرت معکوس کند.

فتاحی با بیان اینکه هنوز اپراتورها نتونسته‌اند راهکاری که ما را قانع کند که بتوانیم آن را تجاری کنیم، ارائه نداده‌اند، افزود: البته اپراتورها پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و تحریم هم بر این موضوع موثر است.

فناوری ای‌سیم چه زمانی در ایران رسمی می‌شود؟

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که «یکسری از کاربران گوشی‌هایی مانند آیفون Air را خریداری کرده‌اند که از سیم‌کارت الکترونیکی پشتیبانی می‌کند. این کاربران کی منتظر ارائه خدمت سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM باشند؟» گفت: ما سال گذشته دوره آزمایشی این پروژه را رسما اعلام کردیم؛ ولی هنوز دوره‌ای که به صورت سرویس دائمی و فراگیر باشد را اعلام نکرده‌ایم.

فتاحی افزود: مجوزی داده شد که اپراتورها بتوانند این سرویس را فراگیر کنند و پیگیر هم هستیم که این اتفاق بیفتد. به طور مثال، گوشی‌های پرمصرف ما 5G را پشتیبانی نمی‌کرد؛ اما ما مذاکرات کردیم و با نمایندگان آن وندورها نشستیم و مجوزها صادر و فعال شد. این موضوع نیز در دست اقدام است و اتفاق می‌افتد. زیرا سیم‌کارت الکترونیکی یا همان eSIM ترند تکنولوژی است و در آینده نزدیک، سیم‌کارت فیزیکی حذف خواهد شد.

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