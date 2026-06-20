اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
بانک مرکزی با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی (ع) در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در سال جاری، «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال 1405» را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل برای هر متقاضی بالای پنج سال 200 هزار دینار عراق در نظر گرفته شده است. فروش ارز اربعین توسط تمام بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی های دارای مجوز معتبر انجام عملیات ارزی از تاریخ 20 تیرماه تا 12 مردادماه 1405 انجام می شود.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بر اساس ماده (۲) دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال 1405؛ «تأمین و فروش ارز موضوع این دستورالعمل از محل منابع داخلی نهاد فروشنده (تمام بانک ها، موسسات اتباری و صرافی های دارای مجوز معتبر انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی) و به صورت اسکناس انجام خواهد پذیرفت. فروش ارز مزبور صرفاً در قالب دینار عراق (IQD) و حداکثر تا سقف 200 هزار دینار عراق برای هر متقاضی واجد شرایط با نرخ مورد و توافق متعاملین مجاز است.»
براساس تبصره (۱) ماده (2) تخصیص ارز موصوف، نافی امکان خرید ارز متقاضی در سایر سرفصل های مجاز (نظیر ارز مسافرتی یا تأمین نیازهای ضروری) نبوده و تداخلی در دیگر سرانه های ارزی سنواتی ایجاد نمی کند.
بر اساس ماده (۳) این دستورالعمل، فروش ارز صرفاً به متقاضیان بالای پنج سال یعنی متولدین ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و قبل از آن و با ارائه اصل مدارک معتبر هویتی و مسافرتی مجاز خواهد بود مدارک لازم برای انجام فروش عبارت است: از اصل کارت ملی و اصل گذرنامه معتبر (یا برگه تردد اربعین معتبر).
براساس ماده (۴) نیز بازه زمانی فروش و حدود زمانی ثبت عملیات فروش ارز موضوع این دستورالعمل از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ آغاز و حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ادامه خواهد داشت.
گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز اربعین مواکب، دستگاهها و نهادهای عمومی خدمترسان در سال 1405» نیز توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
- «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال 1405» 686 KB -
- «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز اربعین مواکب، دستگاهها و نهادهای عمومی خدمترسان در سال 1405» 616 KB -