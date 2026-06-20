اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بر اساس ماده (۲) دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال 1405؛ «تأمین و فروش ارز موضوع این دستورالعمل از محل منابع داخلی نهاد فروشنده (تمام بانک ها، موسسات اتباری و صرافی های دارای مجوز معتبر انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی) و به صورت اسکناس انجام خواهد پذیرفت. فروش ارز مزبور صرفاً در قالب دینار عراق (IQD) و حداکثر تا سقف 200 هزار دینار عراق برای هر متقاضی واجد شرایط با نرخ مورد و توافق متعاملین مجاز است.»

براساس تبصره (۱) ماده (2) تخصیص ارز موصوف، نافی امکان خرید ارز متقاضی در سایر سرفصل های مجاز (نظیر ارز مسافرتی یا تأمین نیازهای ضروری) نبوده و تداخلی در دیگر سرانه های ارزی سنواتی ایجاد نمی کند.

بر اساس ماده (۳) این دستورالعمل، فروش ارز صرفاً به متقاضیان بالای پنج سال یعنی متولدین ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و قبل از آن و با ارائه اصل مدارک معتبر هویتی و مسافرتی مجاز خواهد بود مدارک لازم برای انجام فروش عبارت است: از اصل کارت ملی و اصل گذرنامه معتبر (یا برگه تردد اربعین معتبر).

براساس ماده (۴) نیز بازه زمانی فروش و حدود زمانی ثبت عملیات فروش ارز موضوع این دستورالعمل از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ آغاز و حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ادامه خواهد داشت.

گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز اربعین مواکب، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی خدمت‌رسان در سال 1405» نیز توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

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