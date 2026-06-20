پروژه ملی «استارتاپهای روستایی ICT» در سه استان کلید خورد
پروژه ملی «استارتاپهای روستایی» با هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اجرای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف شناسایی، توانمندسازی و توسعه بازار کسبوکارهای روستایی در سه استان گلستان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست.
به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال در مناطق روستایی از جمله رویکردهای کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود که در قالب پروژه ملی «استارتاپهای روستایی ICT» دنبال میشود. این طرح با اجرای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، تلاش دارد ظرفیتهای اقتصادی نهفته در روستاها را شناسایی کرده و با بهرهگیری از فناوری، زمینه رشد و پایداری کسبوکارهای محلی را فراهم سازد.
پروژه ملی استارتاپهای روستایی ICT در راستای توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال طراحی شده و با هدف تسهیل دسترسی کسبوکارهای روستایی به آموزش، بازار و زیرساختهای فروش آنلاین اجرا میشود. در فاز نخست این طرح، استانهای گلستان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مناطق پایلوت انتخاب شدهاند و برنامههای آموزشی، مشاورهای و توسعه بازار برای فعالان اقتصادی این مناطق در حال اجراست.
این طرح با ایجاد پیوند میان ظرفیتهای بومی و ابزارهای نوین دیجیتال، امکان حضور مؤثر کسبوکارهای محلی در بازارهای ملی را فراهم کرده و به افزایش درآمد و پایداری فعالیتهای اقتصادی در روستاها کمک میکند.
یکی از بخشهای مهم این پروژه، همکاری با بخش خصوصی برای تسهیل ورود کسبوکارهای روستایی به بازار تجارت الکترونیکی است. در این چارچوب، شرکت دیجیکالا به عنوان شریک راهبردی بازار، نقش اتصال کسبوکارهای منتخب به بسترهای فروش آنلاین را بر عهده دارد.
این همکاری امکان بهرهمندی تولیدکنندگان روستایی از آموزشهای عملی، ارتقای مهارتهای دیجیتال و دسترسی مستقیم به مشتریان در سراسر کشور را فراهم میکند و نمونهای از مشارکت مؤثر دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در مرحله نخست اجرای طرح بیش از ۲۰۰ کسبوکار روستایی دارای ظرفیت رشد در حوزههایی مانند صنایعدستی، کشاورزی، تولید و فرآوری محصولات محلی شناسایی و ارزیابی میشوند.
پس از این مرحله، کسبوکارهای منتخب وارد فرآیند آموزش، مشاوره تخصصی و توانمندسازی خواهند شد تا با استفاده از ابزارهای دیجیتال، توان رقابتی خود را افزایش داده و زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی خود را فراهم کنند.
آموزش یکی از ارکان اصلی این پروژه به شمار میرود. شرکتکنندگان در این طرح با موضوعاتی نظیر تجارت الکترونیکی، فروش آنلاین، بستهبندی و ارتقای کیفیت محصول، برندسازی، تولید محتوای متنی و تصویری، عکاسی محصول، بازاریابی دیجیتال، راهاندازی فروشگاه اینترنتی و مدیریت ارتباط با مشتری آشنا میشوند. این آموزشها علاوه بر ارتقای مهارتهای تخصصی، به افزایش اعتمادبهنفس کارآفرینان محلی و توسعه نگرش مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق روستایی کمک میکند.
حمایت از کسبوکارها تا مرحله فروش
در این پروژه، حمایت از کسبوکارها به مرحله آموزش محدود نمیشود و فرآیند همراهی تا ورود به بازار ادامه دارد. آمادهسازی محصولات، برگزاری کمپینهای فروش، ارائه مشاورههای تخصصی، رفع موانع توسعه بازار و پشتیبانی مستمر از کسبوکارهای منتخب از جمله اقداماتی است که در مراحل بعدی اجرای طرح انجام خواهد شد.
همچنین عملکرد کسبوکارهای تحت پوشش بهصورت مستمر پایش و ارزیابی میشود تا ضمن تقویت نقاط قوت، فرصتهای بهبود و توسعه آنها شناسایی شود.
پیشبینی میشود با اجرای این طرح، حداقل ۱۰۰ کسبوکار روستایی به سطح پایداری اقتصادی و حضور مستمر در بازارهای دیجیتال دست یابند. همچنین ایجاد یا تثبیت بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم و افزایش میانگین اشتغال در کسبوکارهای تحت حمایت از دیگر اهداف این پروژه است.
اجرای این برنامه علاوه بر آثار اقتصادی، میتواند در کاهش مهاجرت از روستاها، افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق کمتر برخوردار، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای روستایی نیز نقش مؤثری ایفا کند.
پروژه ملی استارتاپهای روستایی ICT نمونهای از نقشآفرینی فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی است. این طرح با هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت بخش خصوصی، الگویی برای پیوند نوآوری، کارآفرینی و توسعه محلی به شمار میرود و میتواند به رونق اقتصاد روستاها، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش شکافهای منطقهای و تحقق توسعه متوازن در کشور کمک کند.