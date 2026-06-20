قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۵ هزار و ۵۹۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۴ هزار و ۲۸۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۸ هزار و ۷۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۷ هزار و ۲۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۶۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۲۸۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۸۲ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار تومان و ۹۶۴ است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۱۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۲۵۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۴۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۱۷۶ تومان است.

انتهای پیام/