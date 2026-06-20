مدیر عامل صدرا در پاسخ به ایلنا:
راهاندازی صنعت اسکراپ دریایی در کشور/ تفاهمنامه با عراق برای خارج سازی مغروقههای اروند
مدیر عامل صدرا گفت: تفاهمنامهای با دولت عراق انجام شده که همکاری را برای خارج سازی مغروقه ها انجام شود چراکه قاعدتاً بدون این هماهنگیها، خارج سازی امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، منوچهر علیپور، مدیر عامل شرکت کشتی صنعتی دریایی ایران (صدرا) در مراسم امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس با اشاره به آغاز راهاندازی صنعت اسکراپ مغروقهها اظهار داشت: سال گذشته ورود شرکت صدرا به صنعت (اسکراپ) بازیافت کشتیها و سازههای دریایی است، به تصویب هیأت مدیره رسید و از این رو اقدامات اولیه برای ورود به این صنعت انجام شد.
وی ادامه داد: سایر کشورها از گذشته وارد صنعت بازیافت مغروقهها شدهاند اما در ایران به دلایلی از جمله ملاحظات محیط زیست، این صنعت توسعه پیدا نکرد. حال اینکه شرکت صدرا بنا دارد با فناوریهای جدید وارد این حوزه شود و این صنعت را هم در سبد محصولات قرار دادهاست.
مدیر عامل صدرا با اشاره به مزایای این صنعت تاکید کرد: این صنعت مزایای زیادی را به همراه دارد از جمله اینکه منابع معدنی کمتر استفاده میشود و اساسا این اقدام در راستای اقتصاد دریا محور از فرامین رهبر شهید بوده که به صورت ویژه پیگیری میکنیم. همچنین از دیگر مزایای این صنعت جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد اشتغال است که در نهایت باعث پویایی اقتصاد کشور و اقتصاد بومی مکران خواهد شد.
علیپور با بیان اینکه به دنبال این هستیم که چرخه بازیابی را به مدار بیاوریم، اظهار داشت: بر این باور هستیم که صنعت اسقاط یا بازیافت کشتیها و سازههای دریایی یکی از الزامات مهم توسعه در کشور است و یکی از ارکان این مسیر، ایجاد صنعت بازیافت کشتی و سازههای دریایی است.
وی افزود: بخش خصوصی را بهعنوان شریک راهبردی این مسیر دنبال کردیم. با شرکتهای مختلفی مذاکره انجام شد و در فاز اول در نهایت با شرکت مکران به توافق رسیدیم.
مدیرعامل صدرا گفت: در این قرارداد صدرا پیمانکار هستیم و خدمات مهندسی ارایه و مغروقهها را به سایت بازیابی و اسکراپ انتقال میدهیم. تمام بستر برای راهاندازی این صنعت در منطقه مکران ایجاد شده و به زودی مجوزهای دولتی را هم دریافت میکنیم.
وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف مجوزهای کشور عراق برای خارج سازی مغروقههای اروند رود و اینکه در این شرایط وارد خارج سازی مغروقهها از خلیج فارس هم شدهاید، گفت: در کشورمان متولیان متعددی برای حوزههای دریایی وجود دارد همانطور که میدانیم در خلیج فارس حوزه امنیتی سپاه پاسداران فعال است و همچنین در سایر آبهای دور، ارتش مسئول حفاظت از امنیت است، از سوی دیگر مالک برخی از مغروقهها ستاد اجرایی فرمان امام است. همچنین برخی از مجوزها هم باید از سوی سازمان بنادر صادر شود.
وی ادامه داد: برای اخذ مجوزهای کشور عراق، کارفرما هماهنگیهایی را انجام دادهاست اما در این فاز مغروقههای آبهای سرزمینی در اروند روند خارج میشود .
مدیر عامل صدرا تاکید کرد: تفاهمنامهای با دولت عراق انجام شده که همکاری را برای خارج سازی مغروقه ها انجام شود چراکه قاعدتاً بدون این هماهنگیها، خارج سازی امکان پذیر نیست.
همچنین در ادامه این نشست مهدی رستمی، مدیرعامل شرکت ویراگستر مکران به عنوان کارفرمای پروژه با بیان اینکه یکی از محورهای همکاری با صدرا ورود به حوزه اسکراب شناورها، سالویج و نجات مغروقههای موجود در خلیج فارس، اروندرود و سایر آبراههای کشور و حتی پروژههای فراسرزمینی بوده اظهار داشت: با هدف راهاندازی صنعت اسکراپ، فناوریهای مورد نیاز را برای اولین بار در کشور در سطح جهانی طراحی و در صنعت دریایی مورد استفاده قرار میدهیم.
وی ادامه داد: دوران جنگ در کنار مردم و مسئولان کشور بودیم و خدمات دریایی مورد نیاز را ارایه میدادیم، هدف ما این بوده که با فراهم شدن شرایط مناسب، اولین اقدامات عملی در این حوزه را هرچه سریعتر آغاز کنیم که یکی از موضوعات مهم، بحث سالویج و نجات مغروقههای موجود در خلیج فارس است.
رستمی گفت: یکی از اقدامات مهم انجام شده؛ سالویج (نجات مغروقهها و بازشناوری) ناو خارک بوده است.
کارفرمای این پروژه در پاسخ به سوال ایلنا مینی بر اینکه چه تعداد مغروقه در آبهای سرزمینی پیشبینی میشود و آیا در جنگ رمضان هم مغروقهای بوده که خارج سازی آن در دستور کار باشد، گفت: واقعیت این است که مغروقههای خلیج فارس و اروند رود آمار بالایی دارد و تعدادی از مغروقه ها هم مربوط به جنگ رمضان است اما هدف ما تنها خارج سازی مغروقههای در آبهای سرزمینی نیست و ما نگاه کلان به این صنعت داریم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه خارج سازی مغروقهها از چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: این اقدام کلید خورده و از پیش از جنگ رمضان کار را آغاز کردهایم.
رستمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مغروقهها مربوط به دوران جنگ هشتساله است که همچنان در بستر آبراههای کشور باقی ماندهاند، ادامه داد: وجود تعداد زیادی مغروقه در خلیج فارس و اروندرود طی سالهای گذشته مشکلات متعددی در مسیرهای دریایی ایجاد کرده و این مغروقهها در بسیاری از موارد موجب اختلال در مسیرهای کشتیرانی و راهبری دریایی شده است. از سوی دیگر این موضوع از نظر زیستمحیطی نیز تاثیرات قابل توجهی بر اکوسیستم دریایی منطقه دارد.
وی افزود: در خلیج فارس تعداد قابل توجهی شناور و نفتکش غرقشده وجود دارد که میتوان با اجرای پروژههای سالویج آنها را از بستر دریا خارج کرد و خارج سازی این شناورها علاوه بر بهبود ایمنی آبراهها، میتواند به تامین مواد اولیه صنعت فولاد هم کمک کند. با توجه به وجود تعداد زیادی مغروقه در خلیج فارس، میتوان آن را یک بانک فولادی بزرگ در بستر دریا عنوان کرد.