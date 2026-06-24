بسته شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی با نفت چه کرد؟

صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی نقش کشورهای عرب نفتی در جنگ اخیر با ایران اظهار داشت: این کشورها باتوجه به حجم قابل توجه تولید و صادرات نفت طبعا در بازار جهانی وزن متنابعی دارند و با هر اقدامی که انجام دهند می توانند در بازار نفت جهانی اثرگذار باشند ولی تاثیر آن به نفع چه گروه و کشوری یا چه جریانی تمام می‌شود بحث مفصلی است.

وی با بیان اینکه کشورهای عرب منطقه می‌توانستند در جنگ اخیر که علیه ایران راه افتاد نقش مثبت ایفا کرده و به اصلاح سیاست‌های نفتی پرداخته و حتی سیاست اقتصادی و امنیتی خود را بازنگری کنند، گفت: در جنگ اخیر دو اتفاق مهم را شاهد بودیم که دنیای نفت را تحت تاثیر قرار داد از جمله این ماجراها بسته شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران. هر دوی این جریانات بازار جهانی نفت را به خود مشغول کرد و تا مدت‌ها درگیر کرد.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ماجرای تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران دو جریانی بودند که خلاف هم عمل کردند اما نتیجه آن قیمت نفت را به شدت به سمت صعودی شدن سوق داد.

وی بیان کرد: در مجموع کشورهای عربی خلیج فارس به استثنای عمان که کمتر تحت تاثیر منفی قرار گرفت و از شرایط تنگه هرمز بهره مند هم شد؛ فروش نفت بقیه کشورها در نتیجه جریان بسته شدن تنگه هرمز و محاصره امریکا فروش کمتر شد.

زنگنه خاطرنشان کرد: هرچند کشوری مثل عربستان مسیر جایگزین در دریای سرخ و بندر ینبوع را داشت و امارات از خط انتقالی شرق به غرب شبه جزیره عرب نفت را به دریای عرب و خارج از این محدوده تنگه هرمز صادر کرد اما حجم صادرات شان کم شد. حجم صادرات عربستان از حدود ۱۰ میلیون بشکه به حدود ۴ میلیون بشکه تقلیل یافت، امارات در حد کمتر از یک میلیون بشکه رسید و نتیجه اینکه کاهش ورود نفت کشورها به بازار جهانی انرژی نقش زیادی در افزایش قیمت نفت داشت.

وی بیان کرد: دو قدرت تولیدکننده و صادرکننده نفت جهان کمتر تحت تاثیر قرار گرفتند، روسیه که حجم عظیمی از صادرات نفت و گاز دارد که از مسیرهای غیر از تنگه هرمز به چین و هند صادرات داشت و از بالا رفتن قیمت نفت سود برد، امریکا هم بعنوان قدرت دوم تولید و صادرات نفت به حدی بهره برداری کرد که حتی به چین هم صراحتا پیشنهاد کرد به جای نفت منطقه خلیج فارس اعم از ایران و سایر کشورها به سمت نفت امریکا برود و امریکا در این جهت سود کلانی برد و البته هنوز چین تصمیم به خرید نفت این کشور نگرفته، چراکه خرید نفت از امریکا یعنی اقتصاد چین در زیر ساطور هراز گاهیِ امریکا قرار خواهد گرفت.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در هر حال در روند کلی به نظر می رسد اگر شرایط به درگیری مجدد منجر نشود و توافق به سرانجام نهایی برسد آثار منفی جنگ و تاثیراتی که بر بازار نفت داشته بتدریج منتفی می‌شود البته به شرط وفای به تعهدات بستگی دارد اگر امریکا به تعهدات خود عمل کند و بعبارت دیگر هر دو کشور به تعهدات الزام آور خود پایبند بمانند، نفت به ثبات نسبی بازخواهد گشت.

انتهای پیام/