خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر سیاست های ارزی در دستورکار وزارت صمت و بانک مرکزی

تغییر سیاست های ارزی در دستورکار وزارت صمت و بانک مرکزی
کد خبر : 1801784
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سیاست‌های ارزی صنایع خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ۶ نفره بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است تا سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های صنعتی و تجاری هماهنگ و همسو کنیم.

به گزارش ایلنا، رضا انصاری گفت: توسعه صنعت نیاز دارد که سیاست ارزی تغییر کند موضوع تامین ارز یکی از الزامات اصلی رشد تولید است وزارت صنعت این موضوع را در دستور کار قرارداده است تا با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانیم شرایط تامین ارز را تسهیل کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: شرایط تولید در ۳ ماه گذشته شرایط جنگی بود و موضوعاتی نظیر محاصره دریایی و حمل و نقل مواد اولیه مشکلاتی برای صنعتگران ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: باید راه را برای واردات مواد اولیه هموار کرد. اگر موضوع حمل و نقل دریایی حل شود بحث تامین مواد اولیه بهبود می‌یابد.

سال گذشته حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی بوده و این موضوع بخاطر هزینه کمتر برای تولیدکننده‌ها بسیار مهم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی