تغییر سیاست های ارزی در دستورکار وزارت صمت و بانک مرکزی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سیاست‌های ارزی صنایع خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ۶ نفره بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است تا سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های صنعتی و تجاری هماهنگ و همسو کنیم.