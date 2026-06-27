درخواست عراق از ایران برای اجرای پروژه نیروگاه تجدیدپذیر

محسن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اجرای پروژه نیروگاه تجدیدپذیر در کشورهای همسایه اظهار داشت: عراق از ایران درخواست همکاری و انتقال تجربه در حوزه تجدیدپذیر داشته است اما هنوز خیلی جدی نیست، ما می توانیم تجاربی که در احداث نیروگاه خورشیدی داریم در اختیارشان قراردهیم ما این امکان را هم داریم که پروژه نیروگاهی در این کشور اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: ما همچنین می‌توانیم دانش حوزه تجدیدپذیر را در اختیار کشورهای متقاضی از جمله عراق قرار داده و تجربیات بدست آمده را به صنعت برق دیگر کشورها منتقل کنیم.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: ما می توانیم سمت خواف و سیستان و‌ بلوچستان نیروگاه بادی اجرا کنیم و از این مسیر به کشور افغانستان انتقال برق داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امکان صادرات برق تجدیدپذیر وجود دارد، تصریح کرد: اگر کسی در این حوزه سرمایه گذاری کند مجوزهای مورد نیاز را در اختیارشان قرار می دهیم.

طرزطلب خاطرنشان کرد: فعلا امکان صادرات ۱۰ درصد میزان تولید برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم است، اما محدودیتی وجود ندارد اگر کسی سرمایه گذاری کند و بر اساس FS حاضریم این شرایط را فراهم کنیم که میزان برق صادراتی افزایش یابد.

وی یادآور شد: صادرات برق توسط بخش خصوصی به این صورت است که باید خودشان مشتری پیدا کرده و برق تولیدی را بفروش برسانند.

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