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اولین محموله ترانزیتی سوخت به روش حمل ترکیبی از کشور خارج شد

اولین محموله ترانزیتی سوخت به روش حمل ترکیبی از کشور خارج شد
کد خبر : 1801700
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اولین محموله ترانزیتی سوخت به روش حمل ترکیبی از مسیر عراق وارد و بعد از انجام تشریفات گمرکی در گمرک میانی سنندج به سمت کشور افغانستان خارج شد.

به گزارش ایلنا از گمرک ایران، این روش ترانزیتی برای اولین بار در راستای سیاست‌های وزارت اقتصاد مبنی بر محوریت گمرک در تسهیل تجارت و ترانزیت صورت می‌گیرد، به نحوی که همزمان با واگذاری مدیریت مرزی به گمرک این سازمان با بهره‌گیری از اختیارات قانونی نسبت به پیاده‌سازی روش حمل ترکیبی در عبور (ترانزیت) کالا اقدام نموده که ضمن استقبال بخش خصوصی با کاهش هزینه و استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت ریلی همراه شده است‌.

این گزارش می‌افزاید: بر این اساس و در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند ورود و‌خروج محمولات ترانزیتی، حرکت اولین محموله گازوئیل از طریق حمل ترکیبی (تانکر به قطار) از مبدا کشور عراق از گمرک باشماق و توسط گمرک بین راهی سنندج به مقصد کشور افغانستان ترانزیت و حمل شد.

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