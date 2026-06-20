مدیرعامل آرتا نگین دانه پارسیان در گفتگو با ایلنا:
از مغولستان و برزیل تا پاکستان؛ توسعه زنجیره تأمین و عرضه مستقیم کالاهای اساسی/ راهاندازی پلتفرم عرضه مستقیم کالاهای اساسی از تولید تا درب منزل
جنگ زنجیره تأمین ما را به هم ریخت اما متوقف نشدیم
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان گفت: زنجیره تولید و توزیع خود را در مغولستان و برزیل راهاندازی کردهایم و به تازگی فعالیت در پاکستان را نیز آغاز کردهایم. همچنین در حال اضافه کردن قزاقستان به این زنجیره هستیم تا بتوانیم دام زنده را وارد کشور کنیم.
علیرضا قدیمی، مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در غرفه این شرکت در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینآلات و صنایع وابسته - ایران آگروفود؛ درباره برنامههای این شرکت برای توسعه زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: زنجیره تولید و توزیع خود را در مغولستان و برزیل راهاندازی کردهایم و به تازگی فعالیت در پاکستان را نیز آغاز کردهایم. همچنین در حال اضافه کردن قزاقستان به این زنجیره هستیم تا بتوانیم دام زنده را وارد کشور کنیم.
وی افزود: در داخل کشور نیز از دهم تیر ماه زنجیره توزیع خود را فعال می کنیم. اکنون نیز در نمایشگاه حضور داریم و تلاش میکنیم از طریق پلتفرم اینترنتی «لوماناشاپ» به نشانی www.lumanashop.com محصولات را مستقیماً به دست مصرفکننده برسانیم.
قدیمی ادامه داد: برنامهای که برای امسال در نظر گرفتهایم، با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر، این است که بتوانیم کالاهای اساسی را یا خودمان تولید کنیم یا وارد کرده و بهصورت مستقیم درب منزل به مصرفکننده نهایی تحویل دهیم. در این سبد، گوشت گوسفندی، گوشت گوساله، حبوبات، روغن، برنج و سایر کالاهای اساسی خانوار پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفتیم کالا را بدون واسطه به دست مصرفکننده برسانیم تا حداقل یک نمونه شفاف و عملی از این موضوع ارائه شود که ارز تخصیصی دولت به واردکنندگان چگونه در نهایت به سفره مردم میرسد. به اعتقاد ما قیمت نهایی باید پایینتر از نرخ بازار باشد. مجموعه ما میتواند تصویری روشن از مسیر مصرف ارز دولتی ارائه دهد؛ از تولید تا تحویل درب منزل. این پروژه برای ما بسیار جذاب است و معتقدم میتواند خدمت مؤثری به مصرفکنندگان باشد.
جنگ، شوک بازار و تلاش برای حفظ جریان تأمین کالا
مدیرعامل آرتا نگین دانه پارسیان در پاسخ به این سؤال که جنگ چه تأثیری بر فعالیتهای شرکت داشته است، گفت: جنگ برای ما تجربههای زیادی به همراه داشت. جنگ نخست کوتاه بود و تصور نمیکردم بار دیگر با چنین شرایطی مواجه شویم. پس از جنگ اول مدتی طول کشید تا بازار و دولت به شرایط عادی بازگردند، اما در جنگ جدید شرایط بسیار متفاوت و پیچیده بود.
وی افزود: بخشی از محمولههای ما در جبلعلی متوقف شده بود، بخشی در بندرعباس قرار داشت و بخشی دیگر در آذربایجان بود. بازار داخلی نیز در شوک کامل قرار داشت و همزمان نرخ ارز نیز جهش کرده بود. در چنین شرایطی چند روز زمان برد تا بتوانیم وضعیت را مدیریت کنیم.
قدیمی ادامه داد: نخستین محموله بزرگ گوشتی که در آن مقطع از بندرعباس بارگیری شد متعلق به ما بود. در روزهای ششم یا هفتم جنگ، گمرک همکاری بسیار خوبی با ما داشت. معاون وزیر شخصاً کمک کرد و رانندگان شجاعی نیز در این مسیر همراه ما بودند.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت موفق شدیم حدود ۲۰۰ تن گوشت گوساله را وارد کشور کرده و در اختیار سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران قرار دهیم. هدف ما در آن مقطع ایجاد آرامش در بازار و تأمین نیاز میادین ترهبار بود تا کمبودی احساس نشود. خوشبختانه این هدف محقق شد.
تغییر مسیر تأمین از جبلعلی به پاکستان و قزاقستان
قدیمی با اشاره به شرایط بازار در روزهای جنگ گفت: در آن زمان بازار تهران تقریباً خلوت شده بود و فضای عمومی جامعه تحت تأثیر شوک قرار داشت. پس از مدتی احساس کردیم باید نقش مؤثرتری در تأمین بازار ایفا کنیم و تلاش کردیم عرضه گوشت را ادامه دهیم، زیرا مشخص نبود این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این جنگ عملاً زنجیره تأمین بسیاری از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و ما نیز از این قاعده مستثنا نبودیم. تصمیم گرفتیم مسیرهای قبلی را تغییر دهیم. دیگر محمولهها را از طریق جبلعلی وارد نکردیم و تمرکز خود را بر تولید و مسیرهای جایگزین گذاشتیم. بندر مرسین را به عنوان یکی از مسیرهای جدید انتخاب کردیم و تأمین از بازار پاکستان را نیز آغاز کردیم.
مدیرعامل آرتا نگین دانه پارسیان اظهار کرد: در برخی مقاطع مرزها بسته میشد و این موضوع مشکلات فراوانی ایجاد میکرد. زنجیره تأمین ما به شدت دچار اختلال شد، هزینه کالاها، حمل و نقل و تولید افزایش چشمگیری پیدا کرد، اما با وجود تمام این مسائل فعالیت خود را ادامه دادیم. هنوز مشخص نیست در نهایت این محمولهها برای ما سودآور خواهند بود یا زیانده، اما مهم این بود که چرخه تأمین متوقف نشود.
وی افزود: تلاش کردیم ارتباطات تجاری خود را با کشورهای طرف همکاری حفظ کنیم. روزهای بسیار سخت و غیرقابل پیشبینی را پشت سر گذاشتیم، اما همین شرایط موجب شد فعالیت در پاکستان را آغاز کنیم، زیرا در میانه جنگ این کشور گزینه مطمئنتری برای تأمین کالا به نظر میرسید.
قدیمی ادامه داد: برای محمولههای برزیل و مغولستان نیز راهکارهایی پیدا کردیم. همچنین همکاری خود را با کشتارگاه زنجیرهای اینچهبرون آغاز کردهایم تا بتوانیم دام قزاقستان را نیز از این مسیر وارد کنیم. در آن مقطع فضای چندانی برای برنامهریزی وجود نداشت و بیشتر با اتکا به تجربه و توکل به خدا مسیر را ادامه دادیم. هزینهها بسیار بالا بود و واقعاً روزهای دشواری برای فعالان اقتصادی و کسبوکارها رقم خورد.
چشمانداز بازار؛ ثبات مهمتر از رشد و تمرکز بر عرضه مستقیم به مردم
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره چشمانداز فعالیت شرکت در شرایط ناپایدار اقتصادی کشور گفت: ما در بخش خصوصی فعالیت میکنیم و به همین دلیل از چابکی بیشتری برخوردار هستیم. علاوه بر فعالیتهای بازرگانی، در برخی کشورها خودمان تولیدکننده هستیم و در سایر کشورها نیز فرآیند تولید تحت نظارت مستقیم ما انجام میشود. در مغولستان نیز به طور مستقیم تولیدکننده هستیم.
قدیمی افزود: تلاش ما این است که در هر شرایطی راهحل مناسب را پیدا کنیم. با توجه به هزینههای ناشی از جنگ و محدودیتهای بودجهای، تصور نمیکنم در یکی دو سال آینده اقتصاد با رشد قابل توجهی مواجه شود؛ اما اگر شرایط بدتر نشود و ثبات نسبی برقرار باشد، امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.
وی متذکر شد: استراتژی ما در سال جاری این است که فهرست کاملی از کالاهای اساسی را از طریق پلتفرم خود بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهیم. زیرساختهای این طرح نیز تا حد زیادی آماده شده است.
مدیرعامل آرتا نگین دانه پارسیان درباره هزینههای ارسال کالا گفت: برنامه ما این است که حدود ۶۰ درصد هزینه ارسال را پوشش دهیم. از آنجا که تولید و واردات را بهصورت مستقیم انجام میدهیم، این امکان برای ما فراهم شده است. در مجموع بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ارسال را تقبل میکنیم.
وی افزود: شعار ما این است که «بیچون و چرا میتوانی پس بدهی». تلاش کردهایم رویکردی متفاوت مبتنی بر کیفیت، احترام به مشتری و مسئولیتپذیری ایجاد کنیم. اگر بتوانیم این مدل را بهدرستی اجرا کنیم، قطعاً فروش مناسبی نیز خواهیم داشت.
قدیمی عنوان کرد: همواره دوست داشتیم یکبار بهصورت شفاف نشان دهیم که ارز تخصیصی به واردکنندگان چگونه در نهایت به دست مردم میرسد. واردکننده حق دارد، تولیدکننده حق دارد و دولت نیز حق دارد؛ اما لازم است معیاری شفاف برای ارزیابی وجود داشته باشد. در حال حاضر احساس میکنیم فضای اقتصادی نسبت به گذشته منطقیتر شده است و این موضوع حس بهتری به ما میدهد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در نمایشگاه اخیر نیز پس از مدتها نشانههایی از نشاط و امید دیده میشد؛ چه در میان شرکتها و چه در میان بازدیدکنندگان. امیدوارم این فضا تداوم پیدا کند.