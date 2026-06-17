رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا:
انتقال کالاهای ایرانی محبوسشده در امارات از مسیر عراق/کاهش جزئی صادرات به بغداد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق به دلیل کاهش صادرات گاز، افت داشته است، گفت: ایران برای انتقال کالاهای موجود در امارات و سفارشهای جدید، مسیرهای جایگزینی از جمله عراق را فعال کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جنگ اخیر میان ایران و آمریکا بار دیگر ضرورت بازنگری در مسیرهای حملونقل کالا به مقصد ایران یا از مبدا کشور به سایر نقاط دنیا را گوشزد کرد.
به دلیل مشکلات در روابط تجاری میان ایران و امارات، دیگر امکان استفاده از ظرفیت بندر جبل علی امارات برای واردات کالا به کشور فراهم نیست. با این حال، ایران با توجه به ظرفیت گسترده همسایگی با ۱۵ کشور، امکان تداوم تجارت از مسیر سایر کشورها را در اختیار دارد؛ در نتیجه چنانچه شاهد بروز تنگنا در مسیرهای تجاری کنونی باشیم، مسیرهای جایگزینی برای انتقال کالا به کشور وجود دارد. هرچند این مسیرها هزینه بیشتری را به ساختار تجارت ایران تحمیل میکند. در همینحال باید تاکید کرد که زیرساختهای کشور در حوزه حملونقل جادهای با استانداردهای بینالمللی مطابقت ندارد و همین موضوع میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد.
در همین زمینه، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا با اشاره به مشکلات نقل و انتقال کالاهای ایرانی از امارات با توجه به مشکلات ایجادشده در روابط ایران و امارات، با اشاره به مبادلات تجاری این دو کشور، گفت: حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا سالیانه از طریق امارات و منطقه جبلعلی وارد چرخه تجارت ایران و از آنجا به مقاصد مختلف ارسال میشود.
مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری ایران از مسیر امارات
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به حجم تجارت ایران از طریق امارات، گفت: حجم مبادلات تجاری ایران از مسیر امارات به حدود ۲۰ میلیارد دلار میرسد که با شرایطی که در جنگ اخیر و در روابط تجاری میان دو کشور ایجاد شده، این روند هم در مورد کالاهایی که از قبل در جبلعلی بوده و هم در مورد سفارشهای جدیدی که باید انجام شود، دچار مشکلاتی شده است.
آلاسحاق با اشاره به مذاکرات برای انتقال این کالاها به ایران و سایر شرکای تجاری کشورمان، گفت: برای حل این مشکل، مذاکراتی با امارات و سایر کشورها در جریان است تا امکاناتی فراهم شود و بتوان بخشی از مشکل کالاهای موجود را از طریق عراق برطرف کرد.
صادرات ایران به عراق با قوت در حال انجام است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به مسیرهای جایگزین امارات، گفت: مسیرهای دیگری از جمله کراچی، هند و سایر مبادی در حال بررسی و استفاده هستند که یکی از آنها عراق است و در حال پیگیری و حلوفصل آن هستیم.
آل اسحاق به روابط تجاری ایران و عراق نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در زمینه حجم صادرات ایران به عراق و مبادلات تجاری با این کشور مشکل خاصی وجود ندارد.
کاهش صادرات ایران به عراق به دلیل افت صادرات گاز
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «حجم تجارت ایران و عراق در سال گذشته و امسال به چه میزان بوده است؟» گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲ میلیارد دلار مبادلات رسمی میان دو کشور انجام شد.
آل اسحاق ادامه داد: امسال صادرات گاز ایران به عراق کاهش داشته که موجب شده میزان تجارت دو کشور تا حدی کاهش یابد. پیشبینی میشود حجم مبادلات بدون در نظر گرفتن صادرات گاز حدود ۹ میلیارد دلار باشد و در صورت آغاز دوباره صادرات گاز، این رقم میتواند به سطح سال گذشته بازگردد.