به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «امروز میزبان جمع گسترده ای از نخبگان و دانشمندان صنعت فضایی کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودم. گپ‌وگفتی صمیمی، اما صریح و بدون روتوش!

‌​با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های فیزیکی پژوهشگاه فضایی، قطعاً با اهتمام و جدیت دانشمندان، توسعه طرح‌های فضایی در دوران پساجنگ و سازندگی ایران عزیز با سرعت و شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. گام‌های دولت چهاردهم در این مسیر بسیار مصمم‌تر از گذشته است.»

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