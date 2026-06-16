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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

برنامه فضایی ایران پس از جنگ با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد

برنامه فضایی ایران پس از جنگ با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد
کد خبر : 1800246
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت:‌ با وجود آسیب به زیرساخت‌های پژوهشگاه فضایی در جریان حملات اخیر، توسعه طرح‌های فضایی کشور با جدیت دانشمندان و عزم دولت چهاردهم در دوره پساجنگ و بازسازی، با سرعت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «امروز میزبان جمع گسترده ای از نخبگان و دانشمندان صنعت فضایی کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودم. گپ‌وگفتی صمیمی، اما صریح و بدون روتوش!
‌​با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های فیزیکی پژوهشگاه فضایی، قطعاً با اهتمام و جدیت دانشمندان، توسعه طرح‌های فضایی در دوران پساجنگ و سازندگی ایران عزیز با سرعت و شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. گام‌های دولت چهاردهم در این مسیر بسیار مصمم‌تر از گذشته است.»

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