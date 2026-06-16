همتی افزود: ایران به دنبال تنوع‌بخشی کریدورهای تجاری و گسترش مبادی مربوط به تأمین کالاهاست تا تسویه‌حساب‌های مالی کشور متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته، پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی، هدف از سفر خود به مسکو را ملاقات و مذاکره با مقامات ذی‌ربط در روسیه با هدف توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم که در این سفر و طی ملاقات‌هایی که انجام می‌شود، همکاری میان بانک‌های روسی و ایرانی در زمینه گشایش ال‌سی و تسویه‌حساب‌های مربوط به مبادلات تجاری و ارائه ضمانت‌ها تقویت شود.

همتی در خصوص تسهیل مبادلات ارزی نیز گفت: موضوع اتصال شبکه‌های بانکی شتاب و میر در این جهت است تا دانشجویان عزیز هم بتوانند از ظرفیت‌های این طرح استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که در نشست با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فعال در روسیه نیز مسائل و مشکلات تجار و نیز دیگر هموطنان از جمله دانشجویان را بررسی خواهد کرد.

گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیأتی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، امروز سه‌شنبه وارد مسکو شد.