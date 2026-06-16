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رئیس‌کل بانک مرکزی:

مرحله سوم پروژه میر-شتاب به زودی عملیاتی می‌شود

مرحله سوم پروژه میر-شتاب به زودی عملیاتی می‌شود
کد خبر : 1800230
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رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه حداکثر در دو ماه آینده عملیاتی می‌شود و با اجرایی شدن این مرحله، مردم ایران در سفر به روسیه قادر خواهند بود با استفاده از کارت‌های بانکی خود، خرید کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه در بدو ورود به مسکو در بیان اهداف سفر خود به مسکو و مذاکرات با مقامات روسیه گفت: روند روابط تجاری، اقتصادی و بانکی میان ایران و روسیه روند رو به رشدی را به‌خصوص در جنگ رمضان داشته است و پس از آن نیز تمرکز بیشتری در این زمینه داشته‌ایم.

همتی افزود: ایران به دنبال تنوع‌بخشی کریدورهای تجاری و گسترش مبادی مربوط به تأمین کالاهاست تا تسویه‌حساب‌های مالی کشور متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته، پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی، هدف از سفر خود به مسکو را ملاقات و مذاکره با مقامات ذی‌ربط در روسیه با هدف توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم که در این سفر و طی ملاقات‌هایی که انجام می‌شود، همکاری میان بانک‌های روسی و ایرانی در زمینه گشایش ال‌سی و تسویه‌حساب‌های مربوط به مبادلات تجاری و ارائه ضمانت‌ها تقویت شود.

همتی در خصوص تسهیل مبادلات ارزی نیز گفت: موضوع اتصال شبکه‌های بانکی شتاب و میر در این جهت است تا دانشجویان عزیز هم بتوانند از ظرفیت‌های این طرح استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که در نشست با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فعال در روسیه نیز مسائل و مشکلات تجار و نیز دیگر هموطنان از جمله دانشجویان را بررسی خواهد کرد.

گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیأتی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، امروز سه‌شنبه وارد مسکو شد.

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