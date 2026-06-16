رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران:
دولت در جنگ اخیر با وجود امکانات کمتر و بودجه محدود به وظایفش عمل کرد
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: مجموعه شواهد و نظرسنجیها نشان میدهد که دولت در جنگ رمضان نه تنها به وظایفش عمل کرد، بلکه با وجود دورکاری کارکنان، امکانات کمتر و بودجه محدود نسبت به گذشته، عملکرد بهتری داشته است.
محمدصالح اولیاء در این جلسه اظهار کرد: مجموعه شواهد و نظرسنجیها نشان میدهد که دولت در جنگ رمضان نه تنها به وظایفش عمل کرد، بلکه با وجود دورکاری کارکنان، امکانات کمتر و بودجه محدود نسبت به گذشته، عملکرد بهتری داشته است. این یعنی مصداق واقعی بهرهوری. از این نظر، سهم وزارت نیرو هم طبیعتاً بسیار چشمگیر است.
وی با اشاره به گزارش «اصلاح نظام حکمرانی با بهرهگیری از درسآموختههای جنگ رمضان» گفت: سازمان ملی بهرهوری ایران با مستندسازی وقایع و بهرهگیری از شواهد میدانی، بر محورهای دهگانه زیرساختی کشور در این گزارش تمرکز کرده است. در این گزارش به این جمعبندی رسیدیم که اگر در دوران جنگ از روشها و رویههای متفاوتی استفاده کردیم، پس از جنگ نیز میتوانیم آنها را تداوم دهیم.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در برخی حوزهها، تصریح کرد: ما همواره بهبودهای فرآیندی داشتهایم و این امر مرسوم است، اما در برخی حوزهها واقعاً به تغییر ریل یا مهندسی مجدد نیاز داریم؛ یعنی باید نوع رویکرد را به کلی تغییر داده و تحولاتی اساسی ایجاد کنیم.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در ادامه سخنان خود، به اهمیت موضوع حکمرانی داده در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو همواره در حوزه دادهپردازی پیشگام بوده است. اگر پایگاههای داده و دیتابیسهای موجود در اختیار عموم قرار گیرد، ظرفیت بینظیری برای انجام تحلیلهای متنوع فراهم میشود. بسیاری از دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان میتوانند با بهرهگیری از این دادهها، راهکارهای مؤثر و نوآورانهای ارائه دهند.
وی همچنین محدود کردن موضوع بهرهوری به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی را یکی از چالشهای اساسی در بدنه دستگاههای اجرایی ذکر کرد و گفت: سایر معاونتها خودشان را از موضوع بهرهوری جدا میکنند؛ غافل از اینکه اصلیترین اقدامات بهرهورانه باید در بستر فعالیتهای تخصصی و عملیاتی دستگاهها شکل بگیرد.
گفتنی است، در این جلسه همچنین از سالنامه بهرهوری شرکتهای آب و فاضلاب، برق منطقهای، توزیع نیروی برق، آب منطقهای و تولید نیروی برق که توسط دفتر مدیریت بهرهوری و نوسازی اداری وزارت نیرو تهیه شده بود، رونمایی شد.