به گزارش ایلنا، «رسول قربان‌نژاد» مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی «صبانفت» با تأکید بر پایداری پروژه‌های عمرانی و ساختمانی این مجموعه در طول دوره جنگ رمضان اظهار داشت: با شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و برنامه‌ریزی صحیح برای کاهش آثار ریسک‌های شناسایی‌شده، توانستیم تاب‌آوری مجموعه را در برابر التهابات و پیامد‌های اقتصادی ناشی از جنگ افزایش دهیم؛ از این رو هیچ پروژه‌ای متوقف نشد و امروز با تعدیل نیرو نیز مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: هرچند در ایام جنگ، خسارت مستقیمی ناشی از اصابت موشک و پهپاد به پروژه‌های صبانفت وارد نشد، اما تمامی شرکت‌های ساختمانی و سازندگان پروژه‌های عمرانی تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که مشهودترین اثر جنگ در این حوزه، کاهش تولیدات مصالح و نهاده‌های ساختمانی بوده است. این مشکل می‌تواند بر فعالیت همه شرکت‌های ساختمانی و عمرانی تأثیرگذار باشد و همین افت تولید مصالح ساختمانی ناشی از حملات به صنایع پتروشیمی و فولادی شوکی در بازار ایجاد کرده، اما در مجموعه صبانفت با شناسایی به‌موقع ریسک‌های احتمالی و آتی، قدرت ضربه و میزان آسیب این شوک بازار را به‌طور مؤثری کاهش دادیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت تأکید کرد: بیشترین تأثیر و پیامد جنگ بر بازار‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی، قرار دادن بازار در وضعیت انتظار است؛ شرایطی که اتخاذ تصمیمات درباره پروژه‌ها و اجرای آنها را متوقف می‌کند و همین عدم فعالیت‌ها منجر به ایجاد اختلال در تولید و تأمین کالا و تجهیزات برخی از پروژه‌ها می‌شود در واقع زنجیره تامین را در هر مرحله‌ای با مشکل مواجه می‌کند.

قربان‌نژاد با بیان اینکه بخشی دیگر از مشکلات و تبعات جنگ به موضوع خروج نیرو‌های کار از پروژه‌ها برمی‌گردد، افزود: در ایام جنگ، در برخی پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌هایی که در مناطق پرمخاطره واقع شده‌اند، به دلیل اولویت‌دادن به حفظ ایمنی، امنیت و سلامت نیروی کار، عملیات اجرایی را محدود کردیم و با هدف کاهش ریسک، ترجیح داده شد بخش‌هایی از پروژه ـ مانند اجرای نما ـ متوقف شود و عملیات اجرایی در بخش‌های دیگری از پروژه ادامه یابد.

وی با تأکید بر اینکه اقدام مؤثر و پیشگیرانه‌ای که انجام شد، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نهاده‌های ساختمانی بود، گفت: پیش از وقوع جنگ، شناسایی ریسک‌های آتی، اقدامی مؤثر برای پیشگیری از بحران ناشی از شوک بازار‌های مالی، نهاده‌های ساختمانی و… بود. با درنظرگرفتن ریسک‌های منطقه‌ای، ژئوپلیتیک و سطح بالای عدم‌قطعیت موجود، شرایط احتمالی را پیش‌بینی کردیم؛ از این‌رو از سه‌ماهه سوم سال، سرعت تأمین متریال و مصالح ساختمانی را افزایش دادیم. میزان نهاده‌های ساختمانی مورد نیاز برای چندین ماه آینده را برآورد و خریداری کردیم تا در شرایط ملتهب و شوک بازار، تحت تأثیر این وضعیت قرار نگیریم. دستاورد این اقدام مؤثر آن است که امروز برای اجرای پروژه «نیایش» با ریسک تأمین مصالح ساختمانی مواجه نیستیم و با توجه به ذخیره نهاده‌های ساختمانی، می‌توانیم پروژه را با قیمت‌های قبلی پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت تأکید کرد: در همین شرایط کنونی نیز ریسک‌های آینده را شناسایی می‌کنیم و راهکار‌ها و پاسخ‌های مناسب به این ریسک‌ها و هر یک از شرایط احتمالی را طراحی و در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه در همین شرایطی که سایر شرکت‌های عمرانی و سازنده، پروژه‌ها را متوقف و نیروی کار را تعدیل می‌کنند یا سرعت پیشرفت کار را به‌شدت کاهش داده‌اند، ما در مجموعه صبانفت سرعت کار را افزایش داده‌ایم، ادامه داد: معتقدم در یک بنگاه اقتصادی، آنچه بیش از منابع اهمیت دارد و منجر به ارتقای بهره‌وری می‌شود، برنامه‌ریزی مبتنی بر شناسایی ریسک‌های آتی و تعریف پاسخ درست برای مهار این ریسک‌ها است.

قربان‌نژاد با اشاره به حفظ نیروی کار صف و ستاد در صبانفت، اظهار داشت: یکی از تبعات جنگ، تعدیل نیرو ناشی از آسیب‌پذیری اقتصاد است. با این وجود، در مجموعه صبانفت در سال جاری نه‌تنها تعدیل نیرو نخواهیم داشت، بلکه وارد فضای انبساطی خواهیم شد؛ چراکه با توجه به شرایط سایر شرکت‌ها، فضای بازار خالی می‌شود و تنها شرکت‌هایی در این فضا باقی می‌مانند که بتوانند به کار خود ادامه دهند و اکنون زمان آن است که صبانفت به‌عنوان یکی از هلدینگ‌های گروه سرمایه‌گذاری «اهداف» قدرت و توان عملیاتی خود را نشان دهد.

وی افزود: در این مدت، جلسات مستمر با پیمانکاران در پروژه‌های مختلف برگزار شد و این انگیزه را ایجاد کردیم که از ادامه اجرای پروژه‌ها حمایت صددرصدی خواهیم کرد و فضای ابهامی که در برخی شرکت‌ها وجود دارد، در صبانفت حاکم نبود و نیست. البته واقعیت این است که بازار و این بخش از اقتصاد، در سطح کلان دچار چالش شده است، اما تاب‌آوری صبانفت را به‌طور عملی برای این شرایط افزایش داده‌ایم و به همین دلیل، هیچ پروژه‌ای را در وضعیت توقف و انتظار قرار نگرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت تأکید کرد: نه‌تنها هیچ پروژه‌ای متوقف نشد، بلکه در این ایام پروژه‌ها با رعایت استاندارد‌ها و پوشش ریسک‌ها فعال بودند. پروژه‌ها را دسته‌بندی کرده بودیم و متناسب با شرایط ایجادشده، بخش‌هایی از پروژه‌ها عملیاتی بودند.

قربان‌نژاد با بیان اینکه می‌توان به‌جرأت گفت توان تخصصی مجموعه صبانفت در کشور بی‌نظیر است و کمتر شرکت و مجموعه‌ای از چنین توان تخصصی برخوردار است، گفت: مجموعه صبانفت در گروه سرمایه‌گذاری «اهداف»، پروژه‌ها را صرفاً معطوف به ساخت‌وساز نکرده است. صبانفت بازوی اجرایی و عملیاتی ساختمانی گروه اهداف است، اما تنها وظیفه و مسئولیت ساخت‌وساز را بر عهده ندارد. بخش مهم دیگر فعالیت، ایجاد نظم و نظام در حوزه املاک و مدیریت املاک است. از دیگر مسئولیت‌های صبانفت در مجموعه اهداف، اقدامات مهم در حوزه بهسازی و نوسازی ساختمان‌هاست. تهیه طرح‌های توجیهی و مدیریت طرح‌ها، نظارت بر اجرای پروژه‌ها از دیگر توانمندی‌های تخصصی صبانفت است که تمامی هلدینگ‌ها و شرکت‌های حوزه نفت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر توان حقوقی صبانفت برای ورود به دعاوی تخصصی املاک اظهار داشت: یکی از توانمندی‌های صبانفت، ورود تخصصی به موضوعات حقوقی مرتبط با املاک است و علاوه بر تعیین‌تکلیف پرونده‌های حقوقی این مجموعه، می‌تواند در این حوزه به سایر هلدینگ‌ها و شرکت‌ها نیز کمک کند و این پتانسیل را در صبانفت ایجاد کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت با اشاره به توان ارائه مشاوره‌های تخصصی افزود: در حال حاضر صبانفت بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های حقوقی خود را حل‌وفصل کرده است که بخش عمده آنها پرونده‌های پیچیده و انباشته‌شده از سال‌های گذشته بوده است. در جریان این پیگیری‌ها بسیاری از اراضی به شرکت بازگشته و آرای صادره به نفع صبانفت بوده و امروز صبانفت برخلاف گذشته، به‌حق مدعی دریافت ضرر و زیان است. صبانفت علاوه بر توان عملیاتی و ساخت‌وساز، توان تخصصی در این حوزه‌ها را نیز دارد و می‌تواند این خدمات را در اختیار سایر مجموعه‌های هم‌گروه قرار دهد.

قربان‌نژاد تأکید کرد: همچنین اگر شرکتی قصد خرید ساختمان داشته باشد، برای کشف قیمت دقیق و مذاکره با بازار می‌تواند از توان تخصصی صبانفت بهره‌مند شود.

وی با اشاره به خدمات صبانفت در حوزه ایجاد بستر راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن یا پروژه‌های مسکن کارکنان اظهار داشت: صبانفت در اجرای این پروژه‌های ساختمانی و املاکی داخلی نیز پیش‌قدم شده است و انجام تمامی اقدامات کارشناسی، مانند شناسایی ریسک‌ها و ارائه راهکار‌ها را بر عهده دارد و درواقع نقش استراتژیست را در یک حوزه کاملاً تخصصی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت تأکید کرد: موضوع مهم دیگر، بحث سرمایه‌گذاری مشترک بین این شرکت و سایر شرکت‌ها است که نمونه آن پروژه مشترک با «سروک آذر» بوده و اخیراً نیز پروژه سرمایه‌گذاری مشترکی را با گروه مالی «مهر آیندگان» آغاز کرده‌ایم. تمام این اقدامات منجر به تقویت هم‌افزایی درون گروه سرمایه‌گذاری اهداف می‌شود و با این هم‌افزایی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها حاصل خواهد شد.

قربان‌نژاد همچنین از تأسیس شرکت تخصصی تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری ساختمان در سال جاری خبر داد و گفت: باید به سمت ارائه خدمات پس از تحویل پروژه‌های ساختمانی حرکت کنیم. صبانفت یک شرکت تخصصی در حوزه ساختمان و خدمات وابسته به آن و متعلق به گروه سرمایه‌گذاری اهداف است؛ این در حالی است که امروز ساختمان‌های متعددی در این حوزه نیازمند عملیات بازسازی و بهسازی هستند و صبانفت می‌تواند این خدمات را به‌صورت تخصصی و با کیفیت بالا ارائه دهد. جریان این همکاری‌ها و هم‌افزایی، در راستای تحقق سیاست‌های کلان باید تقویت شود؛ از این‌رو صبانفت وارد حوزه بازسازی ساختمان‌های نفت می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف ما از ارائه این خدمات، تقویت برند صبانفت است، ادامه داد: صبانفت از جمله شرکت‌هایی است که باکیفیت‌ترین سازه‌ها و ساختمان‌ها را به اجرا رسانده است. پروژه «نیایش» از بهترین و مقاوم‌ترین سازه‌های کشور محسوب می‌شود و پروژه «فرمانیه» نیز از برجسته‌ترین پروژه‌ها در نوع خود خواهد بود. صبانفت نه‌تنها در پروژه‌های داخلی مشغول به کار است، بلکه وارد پروژه‌های سایر دستگاه‌ها نیز شده است و این امر، بیانگر اعتماد به توان تخصصی و عملیاتی صبانفت است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت تأکید کرد: معتقدم مجموعه‌ای با توان تخصصی و عملیاتی صبانفت باید سهم مهمی در توسعه کشور داشته باشد؛ از این‌رو وارد پروژه عسلویه شدیم تا خدمات شهری را برای ساکنان و کارکنان پرتلاش عسلویه فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صبانفت، پروژه عسلویه است که در آن به دنبال ساخت مجموعه چندمنظوره اقامتی، تفریحی و فرهنگی در این منطقه هستیم.

قربان‌نژاد افزود: برای اجرای این پروژه، کنسرسیومی با حضور شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری اهداف تشکیل می‌شود. این پروژه صرفاً یک پروژه مسکونی نخواهد بود، بلکه پروژه‌ای با تمامی خدمات شهری به اجرا خواهد رسید و فضای زندگی شهری پرنشاط خانوادگی را برای ساکنان عسلویه ایجاد خواهیم کرد و عسلویه را از وضعیت خوابگاهی خارج خواهیم ساخت.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت با تأکید بر اینکه امسال، سال تکمیل و پایان پروژه‌های نیمه‌تمام صبانفت خواهد بود، اظهار داشت: در مدت حضورم در صبانفت، با اجرای استراتژی‌های تعریف‌شده و افزایش سرعت کار، توانستیم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را ارتقا دهیم و تا پایان امسال، پروژه «نیایش» تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید و همچنین پروژه «کیش» نیز به پایان خواهد رسید.

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