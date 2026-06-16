خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

نشانه‌ روشن خنثی سازی محاصره بنادر جنوبی/ رشد ۴۵ درصدی بنادر عملیات بندر کاسپین

نشانه‌ روشن خنثی سازی محاصره بنادر جنوبی/ رشد ۴۵ درصدی بنادر عملیات بندر کاسپین
کد خبر : 1800072
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: در ٣ ماه اخیر علمیات تخلیه و بارگیری بندر کاسپین نسبت به مدت مشابه در سال ١۴٠۴ رشد ۴۵ درصدی داشت که نشانه خنثی سازی برنامه محاصره بوده است.

مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره فعالیت بنادر منطقه آزاد انزلی در شرایط محاصره بنادر جنوبی کشور اظهار داشت: سال گذشته حجم تحلیل و بارگیری بندر کاسپین رشد  ۴٨ درصدی را نسبت به سال ١۴٠٣ تجربه کرد ، این در حالی بود که بدون اینکه توسعه زیرساختی ایجاد شود. 

وی تاکید کرد: حال اینکه در ٣ ماه اخیر علمیات تخلیه و بارگیری بندر کاسپین نسبت به مدت مشابه در سال ١۴٠۴ رشد ۴۵ درصدی داشت که نشانه خنثی سازی برنامه محاصره بوده است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: امسال پست اسکله‌ها به ظرفیت اسمی خود می‌رسند و با توجه به تقاضای ایجاد شده، باید توسعه در بنادر شمالی ایجاد شود.

طاعتی‌مقدم با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور ادامه داد: میزان عملیات بندر انزلی یکی میلیون و ٨٠٠ هزار تن بود و درحالی همین بندر در دهه ٨٠ که فولاد وارد کشور می‌شد حدود ٧ میلیون تن عملیات بندری داشت یعنی این ظرفیت در بندر انزلی وجود دارد و با وجود اتصال بنادر شمالی به ریل باید احیا شود.

وی درباره تبالادت بین ایران و روسیه و استفاده از ظرفیت کریدور شمال - جنوب اظهار داشت: برای ارتقای ظرفیت تجاری با روسیه؛ چند حلقه‌ مفقوده وجود دارد که یکی از این حلقه‌ها؛ تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا است و موضوع دیگر هم تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار است و باید این کریدور ریلی تکمیل شود. در حال حاضر، بندر کاسپین انزلی به شبکه ریلی متصل شده و باید دو بندر انزلی و کاسپین به یکدیگر اتصال ریلی داشته باشند. 

مدیر عامل منطقه انزلی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه ظرفیت ریلی کشور محدود است باید جاده‌های استاندارد برای حمل بار داشته باشیم و به ویژه در استان گیلان نیاز به این زیرساخت‌های جاده‌ای برای تقویت حمل و نقل بار احساس می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر این حلقه‌های مفقوده و زیرساخت‌ها تکمیل شوند به طور قطع شاهد افزایش تبادلات تجاری با کشورهای همسایه از جمله روسیه خواهیم بود. البته موضوع دیگر ظرفیت‌های کشور روسیه است و سمت روسیه هم لایروبی و تعهدات این کشور برای رودخانه ولگا باید به اجرا برسد تا عمق آبخور مناسب، ایجاد شود. 

گفت‌و‌گو: مهدیانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی