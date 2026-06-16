معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران:
فرآیندهای استاندارد کالاها در گمرک به ۳.۵ روز کاهش یافت
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به کاهش فرآیند ارزیابی انطباق کالا از ۱۵ روز در سال گذشته به ۶ روز، گفت: این زمان در سامانه گمرکی به ۳.۵ روز تقلیل یافته که همین امر در دسترسی با کیفیتتر کالا به مردم اثرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در جریان بازدید خبرنگاران از آزمایشگاه ایمنی و سنجش آلایندگی شرکت بازرسی کیفیت، گفت: آزمایشگاههای تخصصی نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت نظام ارزیابی انطباق کشور دارند.
وی افزود: آزمایشگاههای تخصصی به عنوان یکی از ارکان نظام استاندارد، نقش اساسی در سنجش، اندازهگیری و تأیید انطباق محصولات با الزامات فنی و استانداردهای ملی و بینالمللی بر عهده دارند و بدون چنین مراکزی، تحقق اهداف کلان کیفیت و استاندارد در کشور امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در نظام استاندارد کشور همواره بر توسعه زیرساختهای ارزیابی انطباق تأکید داشته است، ادامه داد: ارتقای توانمندیهای آزمایشگاهی، استقرار روشهای نوین آزمون، افزایش دقت نتایج اندازهگیری و قابلیت اعتماد به نتایج آزمونها از مهمترین اولویتهای این سازمان است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیتهای آزمایشگاه سنجش آلایندگی و قطعات آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز تخصصی کشور، ظرفیت ارزشمندی در حوزه آزمونهای فنی، اندازهگیری و ارزیابی عملکرد محصولات در اختیار نظام استاندارد قرار داده است.
طاهری با تأکید بر اینکه صحت، بیطرفی، شفافیت و قابلیت ردیابی نتایج آزمونها برای سازمان ملی استاندارد اهمیت ویژهای دارد، گفت: اعتماد عمومی به کیفیت کالاها و خدمات زمانی شکل میگیرد که فرآیندهای آزمون و ارزیابی بر پایه معیارهای علمی، فنی و بینالمللی انجام شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رویکردهای سازمان ملی استاندارد در حوزه ارزیابی انطباق گفت: حمایت از توسعه دانش فنی، ارتقای صلاحیتهای حرفهای کارشناسان، استمرار الزامات بینالمللی و بهروزرسانی مستمر تجهیزات و روشهای آزمون از جمله برنامههای اساسی سازمان در این حوزه است.
طاهری با اشاره به نقش زیرساختها در تسهیل فرآیندهای تجاری و کنترل کیفیت کالاها گفت: تولید داخل بدون وجود زیرساختهای آزمون، بازرسی و ارزیابی معتبر امکان رشد پایدار نخواهد داشت. کاهش زمان بررسی کالاهای وارداتی نیز نتیجه همین ایجاد زیرساختها و اصلاح فرآیندها بوده است.
طاهری به جایزه ملی کیفیت اشاره کرد و گفت: جایزه ملی کیفیت یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ارتقای نظام کیفیت کشور است و مدل ارزیابی آن، مدلی سختگیرانه و جامع است که حوزههایی مانند راهبرد، منابع انسانی، فرآیندها، خلق ارزش و نتایج عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
وی با بیان اینکه دریافت تندیس جایزه ملی کیفیت نیازمند اجرای اقدامات اساسی و واقعی در سازمانهاست، افزود: تحقق این موضوع در عمل، نیازمند ارتباط مؤثر میان مدیریت، تجهیزات، منابع انسانی، فرآیندها و خلق ارزش است و کاری ساده و تشریفاتی محسوب نمیشود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه گاهی امکان دارد آسانسورها هرگز موفق به کسب گواهی استاندارد نشوند، گفت: آسانسورها برای دریافت گواهی استاندارد به مجتمع آزمایشگاه ایمنی و سنجش آلایندگی ارجاع داده میشوند. در این مرکز امکان دارد به خاطر نواقص، نتوانند مجوز دریافت کنند.
طاهری ادامه داد: آسانسورهایی که موفق به کسب دریافت گواهی نشوند به خطوط تولید باز میگردند تا رفع نقص شوند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: فرآیند ارزیابی انطباق کالا از ۱۵ روز در سال گذشته به ۶ روز کاهش پیدا کرده که در سامانه گمرکی به ۳.۵ روز تقلیل یافته که در دسترسی با کیفیتتر کالا به مردم اثرگذار است.
وی در مورد کیفیت استاندارد آسانسور گفت: علاوه بر استانداردهای اجباری در حوزه آسانسور، استانداردهای اجباری نیز باید توسط مردم پیگیری شود. یکی از مهمترین مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، مسئله اعتمادسازی است. در حوزه آسانسور نیز با همین چالش مواجه هستیم. ممکن است یک شرکت موفق به دریافت جایزه ملی، گواهینامهها و تاییدیههای استاندارد شده باشد، اما واقعیت این است که بسیاری از مردم هنگام استفاده از آسانسور همچنان احساس ناامنی میکنند.
وی گفت: در ایران به دلایل مختلف، آسانسورها معمولا فراتر از عمر مفید خود مورد استفاده قرار میگیرند و در برخی موارد از قطعاتی استفاده میشود که استانداردهای لازم را ندارند؛ برای مثال، موتوری که عمر مفید آن پنج سال است، ممکن است ۲۰ سال مورد استفاده قرار بگیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: صدور تعداد زیادی گواهینامه و تاییدیه، بهتنهایی تضمینکننده ایمنی نیست و ممکن است تولیدکننده یا مصرفکننده در ادامه مسیر، الزامات و استانداردهای تعیینشده را رعایت نکند و در خصوص اجباری شدن استاندارد آسانسور نیز باید توجه داشت که این موضوع در پی وقوع برخی حوادث و افزایش نگرانیهای عمومی مطرح شد. بنابراین در حوزه آسانسور، انجام بازرسیها و کنترلهای دورهای از اهمیت بالایی برخوردار و بر اساس ضوابط موجود، کنترلهای لازم باید بهصورت مستمر انجام شود که معمولا این وظیفه بر عهده همان شرکتی است که عملیات نصب آسانسور را انجام داده است. با این حال، نکته مهم آگاهیبخشی به مردم است تا بدانندعلاوه بر این کنترلها، لازم است بهصورت سالانه نیز بازرسیهای فنی توسط شرکتهای بازرسی ذیصلاح انجام شود.