میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل بالاتر از استانداردهای روز دنیا
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که در مقایسه با استانداردهای روز دنیا رقم بالایی محسوب میشود و کاهش آن نیازمند نوسازی فناوری خودروهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با بیان اینکه پایش آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور توسط این شرکت به صورت مستمر صورت میگیرد، گفت: میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این رقم در مقایسه با فناوریهای جدید خودرویی در دنیا رقم بالایی است که میبایست کاهش یابد.
ارزیابی مستمر خودروهای تولید داخل از نظر انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: در چارچوب نظارتهای دورهای، از خودروهای تولیدی در خطوط تولید نمونهبرداری شده و آزمونهای آلایندگی و مصرف سوخت بهطور همزمان انجام میشود و در این حین، چنانچه نتایج آزمونها خارج از حدود مجاز باشد، خودروساز موظف به رفع نواقص است و در صورت تداوم عدم انطباق، امکان توقف شمارهگذاری خودرو وجود دارد.
تاجیک با بیان اینکه خودروهای تولید داخل بهصورت مستمر از نظر انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ مورد ارزیابی قرار میگیرند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، نتایج به سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میشود.
ضرورت نوسازی فناوری در صنعت خودرو
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت نوسازی فناوری در صنعت خودرو گفت: استفاده از فناوریهای نوین از جمله خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی داشته باشد.
تاجیک ادامه داد: یکی از چالشهای مهم این حوزه کیفیت سوخت مصرفی است. حتی خودروهای منطبق با استانداردهای روز نیز در صورت استفاده از سوخت غیراستاندارد ممکن است با افزایش آلایندگی مواجه شوند و نتایج آزمونهای عملکردی آنها تحت تأثیر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نتایج آزمونهای دورهای بهصورت مستمر رصد میشود و خودروسازان برای رفع نواقص احتمالی در بخشهایی مانند کاتالیست، سامانه سوخترسانی و مدیریت موتور، اقدامات اصلاحی لازم را انجام میدهند.