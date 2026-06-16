اتصال شبکه برق ایران به قطر در آینده نزدیک
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وزیر نیرو با اشاره به اتصال الکتریکی با همسایگان افزود: اتصال الکتریکی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. در حال حاضر با پاکستان، افغانستان، آذربایجان و عراق در ارتباط الکتریکی هستیم و با قطر نیز در حال مذاکره میباشیم.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی آبادی در مراسم آغاز بهرهبرداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ، رهبر شهید، شهدای صنعت آب و برق، شهدای میناب و تمام شهدای جامعه و فرماندهان نظامی و همچنین آغاز ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان، گفت: با سرکشیهای مکرر و همت و تلاش بدون وقفه کارکنان صنعت برق، پروژه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور در استان مرکزی به ثمر نشست و امروز شاهد آغاز بهرهبرداری از آن هستیم. تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بوده است.
علیآبادی افزود: افزوده شدن ۳۴۵ مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه بدون مصرف سوخت و فقط با استفاده از بخار ناشی از بویلرهای خنککننده در این نیروگاه انجام شده است. علاوه بر این، در مصرف آب نیز با استفاده از فناوریهای نوین به حداقل رسیده و صرفهجویی قابل توجهی محقق شده است. با زحمات تمام ارگانهای مرتبط و بخش خصوصی، این پروژه سال قبل به شبکه سراسری سنکرون شده بود و اکنون پس از اطمینان از پیاداری تولید به بهرهبرداری رسیده است.
وزیر نیرو با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور تصریح کرد: با اضافه شدن این ظرفیت به شبکه برق سراسری، ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰0 هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرده و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد. همزمان با این توسعه، خطوط انتقال و توزیع نیز گسترش مییابد. پروژهها در ظرفیتهای مختلف افتتاح میشوند که متناسب با ظرفیت تولید باشد و حبس تولیدی صورت نگیرد. این رقم در حال گسترش و توسعه بوده و عدد بالاتر هدفگذاری شده است که امید است با همت و تلاش جهادگران صنعت برق تا پایان دولت محقق شود.
علیآبادی با اشاره به مدیریت مصرف در تابستان خاطرنشان کرد: ۱۰ ماه بدون محدودیت برنامهریزی شده سپری شده است. امید است با مدیریت مصرف در آستانه ورود به تابستان و مقابله با مصرفهای غیرمجاز، ماینرها و پرمصرفها و سوداگران با اعمال خاموشی و برخوردهای مادی و مالی در چارچوب قانون، این تابستان را نیز همچون سالهای قبل با همکاری و مشارکت مردم سپری کنیم.
وزیر نیرو در خصوص هوشمندسازی شبکه برق گفت: ۴۲.۲ درصد از مشترکان برق به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند مجهز شدهاند که خود نشاندهنده هوشمندسازی ۶۰ درصدی در شبکه است.
علیآبادی با اشاره به اتصال الکتریکی با همسایگان افزود: اتصال الکتریکی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. در حال حاضر با پاکستان، افغانستان، آذربایجان و عراق در ارتباط الکتریکی هستیم و با قطر نیز در حال مذاکره میباشیم. این در حالی است که در ایام جنگ، حتی کشور عراق که دچار خاموشی سراسری شد، به کمک ایران بار دیگر به مدار بازگشت.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به آسیبهای جنگ خاطرنشان کرد: حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت صنایع تحت تأثیر قرار گرفت، این ظرفیتها در دست ترمیم است و مقداری از آن به مدار برگشته است. همچنین بخشهایی از شبکه توزیع، دکلهای برق، پستها، ترانسفورماتورها و نیروگاههای فولاد مبارکه، فجر و بندرعباس نیز آسیبهایی را متحمل شدند. با وجود این خسارتها، تاکنون شرایط بهخوبی مدیریت شده و بدون اعمال محدودیت گسترده از این شرایط عبور کردهایم.