به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد(پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

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