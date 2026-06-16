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پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری تیرماه از روز چهارشنبه آغاز می‌شود

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری تیرماه از روز چهارشنبه آغاز می‌شود
کد خبر : 1799972
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پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۳۱ تیر (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۵) از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد(پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

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