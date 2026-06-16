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وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران هفتگی پرداخت می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران هفتگی پرداخت می‌شود
کد خبر : 1799921
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وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود؛ ما بقی مطالبات به صورت هفتگی پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری با اشاره به واریز ۹ هزار و صد میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان در سومین مرحله از پرداخت بهای گندم های تحویل داده شده به دولت، تصریح کرد: با پرداخت این مبلغ، مجموع پرداختی ها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امیدواریم مابقی بهای گندم ها نیز بر اساس قولی که سازمان هدفمندی یارانه ها داده است، به صورت هفتگی پرداخت شود.

 دیروز سازمان هدفمندی یارانه ها در ادامه پرداخت مطالبات گندمکاران در طرح خرید تضمینی گندم، ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۹.۱ همت) به حساب کشاورزانی که محصول خود را تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، واریز کرد.

این سازمان اعلام کرد: مطالبات گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل داده‌اند، به ازای هر کیلوگرم گندم تا سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.

همچنین گندم‌کارانی که از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله مبلغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دریافت کرده‌اند.

پیش از این نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور تاکنون به ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۵۰.۱ همت) رسیده است.

تاکنون نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

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