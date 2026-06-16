به گزارش ایلنا؛ امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۶۱۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۲۷۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۳۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۲۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۶۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۱۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۵۱ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۳۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۷۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۶۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۳۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۷ هزار و ۲۱۴ تومان است.