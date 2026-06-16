به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان به منظور گسترش تعامل دوجانبه و تقویت همکاری‌های عرصه حمل و نقل کالا در بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، وارد آستانه، پایتخت قزاقستان شد و در ابتدای ورود با استقبال معاون وزیر حمل‌ و نقل قزاقستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.

موضوع اصلی این سفر، توسعه روابط دوجانبه و ارتقای همکاری‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل‌ و نقل است. وزیر راه و شهرسازی در این سفر، دیدارهای فشرده‌ای با مقام‌های ارشد قزاقستان از جمله وزیران حمل‌ و نقل، صنعت و ساخت‌ و ساز، تجارت و همگرایی و همچنین، وزیر اقتصاد ملی این کشور خواهد داشت تا درباره تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی، گفتگو کنند.

در بخش دوم برنامه سفر، فرزانه صادق به آلماتی خواهد رفت. بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و مرکز آماد و پشتیبانی «خارگوس» دیدار با مدیران این منطقه، حضور در مرکز آماد و پشتیبانی آلماتی و نشست با شهردار این شهر از مهم‌ترین برنامه‌های در نظر گرفته شده برای وی در این قطب اقتصادی است.

وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی سفر خود با هدف توسعه همکاری‌های بندری، عازم بندر آکتائو خواهد شد. وی، ضمن بازدید از بندرهای «کوریک» و «آکتائو» راهکارهای نوین برای افزایش بهره‌وری، آسان‌تر شدن حمل و نقل دریایی کالا و گسترش تعامل بندری میان دو کشور را با مسئولان این بندرها بررسی خواهد کرد.

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