رئیسکل بانک مرکزی عازم مسکو شد
رئیسکل بانک مرکزی در صدر هیئتی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، صبح سه شنبه - ۲۶ خردادماه - عازم مسکو شد.
به گزارش ایلنا؛ این سفر در راستای گسترش همکاریهای مالی و تقویت تعاملات بانکی میان دو کشور انجام میشود و قرار است طی آن، طرفین درباره راهکارهای تسهیل مبادلات پولی، تقویت همکاری میان بانکهای مرکزی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی گفتوگو کنند.
روابط بانکی ایران و روسیه در سالهای اخیر و بهویژه پس از تشدید تحریمهای غرب علیه دو کشور، وارد مرحله جدیدی شده است؛ تهران و مسکو با هدف کاهش وابستگی به دلار و تسهیل مبادلات تجاری، همکاریهای گستردهای را برای اتصال شبکههای بانکی، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین دنبال کردهاند.
اتصال سامانههای پیامرسان بانکی دو کشور، گسترش تسویهحساب بر پایه ریال و روبل و تلاش برای توسعه همکاری میان بانکهای تجاری از مهمترین اقدامات انجامشده در این مسیر است.
کارشناسان معتقدند تقویت روابط بانکی ایران و روسیه میتواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه، کاهش هزینههای مبادلات مالی و تقویت تابآوری اقتصادی دو کشور در برابر تحریمهای بینالمللی کمک کند که تحقق آن نیازمند رفع برخی موانع فنی، حقوقی و اجرایی است.