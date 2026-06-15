سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد؛
واریز ۹.۱ همت از مطالبات گندمکاران به حساب کشاورزان
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: با واریز ۹.۱ همت دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، مجموع پرداختیها به کشاورزان گندمکار کشور به ۵۰.۱ همت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که در این مرحله، ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۹.۱ همت) از مطالبات گندمکارانی که محصول خود را تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، به حساب آنان واریز شد.
بر این اساس، مطالبات گندمکارانی که از ابتدای فروردینماه تا ۱۵ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل دادهاند، به ازای هر کیلوگرم گندم تا سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.
همچنین گندمکارانی که از ۱۶ اردیبهشتماه تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، در این مرحله مبلغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دریافت کردهاند.
پیش از این نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختیها به کشاورزان گندمکار کشور تاکنون به ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۵۰.۱ همت) رسیده است.
این پرداختها در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده و روند پرداخت سایر مطالبات نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.