پیرو تماسها و سوالات مکرر مودیان اعلام شد
تمدید مهلت ارایه اظهارنامههای مالیاتی در انتظار مجوز مراجع قانونی ذیصلاح
سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تماسها و سوالات مکرر مودیان محترم درخصوص تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد: درخواست تمدید مواعد مذکور در اوایل سالجاری ازطرف این سازمان به مراجع ذیصلاح ارایه شده است و بهمحض صدور مجوزهای قانونی در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در فروردین ماه سالجاری و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنیبر تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذیصلاح ارایه کرده است و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
گفتنی است از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.