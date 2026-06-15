فولاد مبارکه به دنبال ثبت یک رکورد تازه در حوزه بازیابی و بازسازی صنعتی است

عرضه بهموقع و مدیریت روانی بازار موجب شد قیمتها کنترل شود
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: این مجموعه صنعتی با تکیه بر تابآوری و برنامهریزی برای دوران بحران، حین بحران و پس از بحران، حتی در شرایط رکود و آسیبدیدگی نیز تولید را متوقف نکرد و در عین حال با وجود چالش های پیش آمده ناشی از حمله دشمن بازار را مدیریت کرد. فولاد مبارکه پس حمله دشمن در کمتر از ۱۴ دقیقه تخلیه ایمن کارکنان را انجام داد و در ادامه دستاوردهایی که در دل بحران به دست آمد موفق شد، کاری که چهار ماه زمان نیاز داشت را در ۴۵ روز به سر انجام رسانده و به مدار تولید بازگردد.
به گرارش ایلنا، سعید زرندی همچنین از تدوین سند راهبردی بازیابی و تداوم کسبوکار در دوره جنگ و پساجنگ خبر داد و گفت: پیش از وقوع بحران، دهها جلسه آمادگی در این زمینه برگزار شده بود؛ پس از بروز حادثه، اقدامات در چهار محور اصلی شامل مدیریت ایمنی و تثبیت شرایط، راهاندازی فوری و بازگشت به تولید، بازسازی و نوسازی زیرساختها و نیز نوسازی و بهبود پیگیری شد.
مدیریت بازار در شرایط بحران
مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد با اشاره به شرایط بازار در زمان بحران اظهار کرد: همزمان با آسیبدیدگی، قیمتها در بازار با جهش شدید مواجه شده بود، اما فولاد مبارکه تصمیم گرفت با وجود شرایط آسیبدیده، سریع وارد بازار شود تا از تشدید التهاب جلوگیری کند. به گفته وی، عرضه بهموقع و مدیریت روانی بازار موجب شد قیمتها کنترل شود و حتی در برخی موارد به سطحی پایینتر از زمان بحران بازگردد.
فولاد مبارکه با اتکا به تابآوری، از دل بحران به فرآیند تولید بازگشت/ مدیریت بازار و تولید در اوج رکود جهانی و بحرانها
بازسازی سریع و فراتر از برنامهریزی اولیه
وی بازسازی تأسیسات آسیبدیده را یکی از مهمترین مراحل پس از حادثه دانست و افزود: از نخستین روز پس از آتشبس، فرآیند مستندسازی خسارت با حضور کارشناسان رسمی آغاز شد و تیمهای تخصصی نیز بلافاصله وارد عمل شدند.
زرندی خاطرنشان کرد: در ابتدا پیشبینی شده بود که بازگشت یکی از خطوط اصلی تولید حدود چهار ماه زمان ببرد، اما با اتکا به توان مهندسی داخلی، فعالیت شبانهروزی و سهشیفته، این روند با سرعت بیشتری پیش رفت و گام اول و بخشی از مرحله بازسازی طی ۴۵ روز انجام شد.
نقش نیروی انسانی و بومیسازی در موفقیت
وی سه عامل اصلی این موفقیت را دانش عمیق نیروی انسانی، ثمرات بومیسازی در سالهای گذشته و کار تیمی مبتنی بر اعتماد عنوان کرد و گفت: توان بالای شرکتهای ایرانی و مهندسان داخلی در این تجربه بهخوبی نمایان شد.
هدفگذاری برای الگوسازی ملی و بینالمللی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در مسیر بازسازی صرفاً به احیای وضعیت پیشین اکتفا نخواهد کرد، اظهار کرد: این مجموعه به دنبال ثبت یک رکورد تازه در حوزه بازیابی و بازسازی صنعتی است و در قالب یک کار منسجم تیمی و بهره مندی از همه ظرفیت های موجود تلاش میکند در بازهای کوتاهتر از برآوردهای قبلی، به الگویی ملی و حتی بینالمللی در این زمینه تبدیل شود.