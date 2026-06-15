آب محور اصلی تابآوری ملی کشور است
*آب* فراتر از یک مایه زیستی، محور اصلی اقتدار، ثبات و *تابآوری* ملی کشور است. پایداری خدمات و تحکیم *امنیت ملی* و جامعه در گرو حفاظت *هوشمندانه* از منابع محدود آبی است؛ مأموریتی که نقطه آغازین و کلیدی آن از حریم مقدس *خانواده* ها نشات میگیرد.
به گزارش ایلنا از آبفای تهران، علیرضا جزءقاسمی در پیامی به مناسبت آغاز مدیریت مصرف آب نوشت: فرا رسیدن هفته مدیریت مصرف فرصتی مغتنم و ارزشمند برای تفکر، همپیمانی و بازنگری در الگوهای رفتاری نسبت به حیاتیترین و بیجایگزینترین موهبت الهی است. این مناسبت تقویمی در واقع آیینهای برای بازخوانی مسئولیتهای فردی و اجتماعی ما در قبال امانتی است که بقای نسلهای امروز و فردا به پایداری آن وابستگی مطلق دارد.
وی می افزاید: *آب* فراتر از یک مایه زیستی، محور اصلی اقتدار، ثبات و *تابآوری* ملی کشور است. پایداری خدمات و تحکیم *امنیت ملی* و جامعه در گرو حفاظت *هوشمندانه* از منابع محدود آبی است؛ مأموریتی که نقطه آغازین و کلیدی آن از حریم مقدس *خانواده* ها نشات میگیرد. بستر خانواده، پایگاه اصلی ترویج سبک زندگی متعهدانه و مهد پرورش نسلی است که ارزش قطرهقطره این نعمت را درک میکند. *فرهنگسازی* در این کانون صمیمی، ضامن اصلی گذر موفق از چالشهای کمآبی است. این رویکرد فرهنگی و اخلاقی، ریشه در *آموزههای عمیق دینی و باورهای مذهبی* ما دارد. تبلور والای این نگاه را میتوان در *حماسه ماندگار کربلا* جستجو کرد؛ جایی که آب، فراتر از رفع عطش، به نمادی از معرفت، ایثار، حقانیت و وفاداری تبدیل شد تا یادآور شود که صیانت از حرمت و ارزش آب، یک تکلیف همیشگی و مکتبی است.
مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران در این پیام تاکید کرد: امروز کلانشهر تهران با چالشهای پیچیدهای در توازن میان منابع و مصارف مواجه است. عبور از این گردنهها نیازمند نگاهی جامع، *اقتصادی* و آیندهنگر است. آب یک کالای بیکران نیست، بلکه دارایی ارزشمندی است که توسعه زیرساختها، جذب *سرمایهگذاری* های پایدار و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف آن، پایههای رشد اقتصادی جامعه را استوار میسازد. در این مسیر، ترویج کاهنده های مصرف با شعار *آب + کاهنده = تضمین آینده* به عنوان رویکرد محوری فعالیت های مدیریت مصرف و نیز توسعه بازچرخانی منابع و استفاده مجدد از *پساب*ها به عنوان یک ضرورت *زیستمحیطی* غیرقابلانکار، نقشی حیاتی در حفظ تعادل بومشناختی و تحقق *توسعه پایدار* ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرده است: رسیدن به این اهداف بزرگ بدون مجهز شدن به سلاح علم و نوآوری ممکن نیست. بهرهگیری از ابزارهای نوین *فناورانه*، سامانههای هوشمند توزیع و توانمندیهای روزآمد *هوش مصنوعی*، مسیر رصد، پایش دقیق و بهینهسازی شبکههای آبرسانی را هموارتر از گذشته ساخته است. با این حال، کارآمدترین ابزارها و فناوریها نیز بدون پشتوانه مشارکتهای مردمی و حس *مسئولیتپذیری اجتماعی* بیاثر خواهند بود. توزیع عادلانه و پایداری این سرمایه در گستره پهناور پایتخت، ثمره همدلی همگانی، *مردمیسازی* الگوهای مدیریتی و همراهی صمیمانه تکتک شهروندان مسئولیتشناس با رویکرد *محله محوری* است.
او با قدردانی از همت شبانهروزی خادمان صنعت آب و فاضلاب استان تهران، از تمامی شهروندان عزیز، نخبگان، رسانهها و نهادهای فرهنگی دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت همگانی و پایبندی به اصول مصرف بهینه، صنعت آب و فاضلاب را در مسیر خطیر خدمترسانی پایدار یاری دهند.
جزءقاسمی تاکید کرد: بیایید دست در دست هم، از این سرمایه مشترک پاسداری کنیم تا تداوم حیات و آبادانی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوریم.
شعار کلی مدیریت مصرف آب در سال 1405
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