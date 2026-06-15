خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تنوع بخشی به خزانه‌های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط

تنوع بخشی به خزانه‌های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
کد خبر : 1799569
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط (موضوع تصویب‌نامه شماره 134107‌‌‌/ت64037هـ مورخ 14‌‌‌/8‌‌‌/1404 هیأت وزیران) و به درخواست فعالان این حوزه «ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نقره به صورت برخط» را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، موسسه اعتباری دارای تاییدیه نهایی صلاحیت امنیتی - انتظامی از پلیس فراجا در چارچوب مصوبات مربوطه از جمله دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های امانات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مصوب شورای امنیت کشور مورخ 25/05/1401)، مجاز است پس از تایید بانک مرکزی به عنوان خزانه فعالیت کند. فهرست خزانه‌های مورد تایید بانک مرکزی اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

بر اساس این ضوابط سکوها جهت تحویل شمش طلا و نقره استاندارد می‌توانند با خزانه های مورد تایید بانک مرکزی همکاری کنند.

تحویل و دریافت شمش طلا، فرایندهای اصالت سنجی و بیمه، تحویل طلا به مشتریان سکوها توسط خزانه و همچنین ایجاد و تغییر ظرفیت فروش سکوها در سامانه های فروش در این ضوابط پیش بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی