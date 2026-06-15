تنوع بخشی به خزانههای طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط (موضوع تصویبنامه شماره 134107/ت64037هـ مورخ 14/8/1404 هیأت وزیران) و به درخواست فعالان این حوزه «ضوابط ناظر بر خزانهداری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، موسسه اعتباری دارای تاییدیه نهایی صلاحیت امنیتی - انتظامی از پلیس فراجا در چارچوب مصوبات مربوطه از جمله دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوقهای امانات بانکها و موسسات مالی و اعتباری (مصوب شورای امنیت کشور مورخ 25/05/1401)، مجاز است پس از تایید بانک مرکزی به عنوان خزانه فعالیت کند. فهرست خزانههای مورد تایید بانک مرکزی اطلاع رسانی عمومی میشود.
بر اساس این ضوابط سکوها جهت تحویل شمش طلا و نقره استاندارد میتوانند با خزانه های مورد تایید بانک مرکزی همکاری کنند.
تحویل و دریافت شمش طلا، فرایندهای اصالت سنجی و بیمه، تحویل طلا به مشتریان سکوها توسط خزانه و همچنین ایجاد و تغییر ظرفیت فروش سکوها در سامانه های فروش در این ضوابط پیش بینی شده است.