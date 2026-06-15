تنوع بخشی به خزانه‌های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط (موضوع تصویب‌نامه شماره 134107‌‌‌/ت64037هـ مورخ 14‌‌‌/8‌‌‌/1404 هیأت وزیران) و به درخواست فعالان این حوزه «ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نقره به صورت برخط» را تصویب و ابلاغ کرد.