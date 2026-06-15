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یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
کد خبر : 1799567
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یارانه نقدی مرحله 184 مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۷۲۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آن‌ها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

 

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