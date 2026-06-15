یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهکهای اول تا سوم واریز شد
یارانه نقدی مرحله 184 مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا از سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ یارانه مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۷۲۷ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در دهکهای اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.